Elektrische Aston Martins eindelijk nabij - Autoblog.nl

De elektrische Aston Martins komen iets eerder dan verwacht.

De gehele transitie van verbrandingsmotor naar volledig elektrische is voor het ene merk lastiger dan voor het andere. Volvo heeft het vrij makkelijk. Dat is op zich ook logisch daar ze al een tijdje geen aansprekende verbrandingsmotoren hadden. Waarschijnlijk bewust, dus. Bij Aston Martin is het juist erg lastig, want dat merk is juist briljant vanwege de ouderwetse motortechniek.

Voor Aston Martin is het nóg lastiger, want het is ook slechts een klein merk. Dat niet alleen, ze verkopen met name auto’s buiten in Europa. En buiten de oude wereld zijn ze een heel stuk soepeler met emissie-eisen. Nu zal de VS onder Joe Biden bijdraaien, maar in de verenigde zandbak van het Midden-oosten hebben ze nauwelijks regels omtrent CO2-uitstoot. Toch een redelijke afzetmarkt.

Elektrische Aston Martins

De plannen die we tot nu toe hoorden van Aston Martin waren niet heel erg hoopvol. Althans, voor de tech-liefhebber. Voor de liefhebbers van auto’s was het juist goed nieuws. Maar beide partijen worden op hun wenken bediend, want de elektrische Aston Martins komen er aan! Dat heeft Aston Martin-baas Lawrence Stroll bevestigd aan de Financial Times.

















De elektrische Aston Martins die op komst zijn, zijn leuk én niet leuk. We beginnen met het slechte nieuws. Ja, er komt een elektrische SUV. Waarom je in hemelsnaam de legendarische Aston Martin badge op 2.600 kilogram aan witgoed wil plakken, lijkt een raadsel. Maar dat is het natuurlijk niet: ze zijn nu eenmaal enorm populair en zorgen voor voldoende inkomsten.

















Sportauto

Gelukkig komen er twee elektrische Aston Martins. De andere is namelijk wél een sportauto (nee, niet de Rapide-E die je op de foto’s ziet). De sportwagen zal gebouwd worden in Gaydon, waar de andere sportwagens ook gebouwd worden. De crossover wordt in St. Athan (Wales) gebouwd.







Uiteraard is deze snelle omschakeling mogelijk dankzij de nauwe samenwerking met Mercedes-Benz (we mogen geen Daimler meer zeggen). De accutechniek komt namelijk bij Das Haus vandaan. Sowieso is er een enorme kruisbestuiving tussen Aston Martin en Mercedes. Echter, Mercedes zal niet de enige leverancier zijn. Stroll heeft aangegeven ook verder te kijken. De elektrische Aston Martins staan gepland voor 2025.

Via: Automotive News Europe.