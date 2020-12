Aston Martin blijft 'voor altijd' bij de verbrandingsmotor - Autoblog.nl

Waar andere autofabrikanten de verbrandingsmotor langzaamaan afzweren, heeft Aston Martin andere plannen voor de toekomst.

Voor de autoliefhebber die graag nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren koopt, trekken er donkere wolken boven onze planeet. Steeds meer landen overwegen namelijk de nieuwverkoop van pure benzine- en dieselauto’s te verbieden. Een recent voorbeeld is het Verenigd Koninkrijk. Per 2030 moet het onmogelijk zijn om daar een auto te kopen die alleen een verbrandingsmotor aan boord heeft.

En daarmee ontstond eigenlijk de vraag wat die Britse autofabrikanten zelf dan zouden doen. Van Bentley weten we het, in 2030 willen zij alleen volledig elektrische auto’s verkopen. Rolls-Royce is er wat ambigu over, maar blijft ‘sowieso dit decennium’ nog bij de V12. Aston Martin spreekt wat duidelijkere taal. Volgens Autocar zegt baas Lawrence Stroll namelijk dat zij nog altijd bij de verbrandingsmotor blijven.

De Aston Martin-eindbaas denkt dat er altijd wel liefhebbers zullen zijn die een auto met alleen een verbrandingsmotor willen hebben. Geen elektromotor dus om te ondersteunen, maar de pure kracht van benzine. En als die liefhebbers er zijn, dan wil Aston Martin daar een product voor aanbieden. Stroll zegt dat tegen 2030 vijf procent van Aston Martins verkoop alleen een verbrandingsmotor onder de motorkap zal hebben. De negatieveling leest hier uiteraard dat 95 procent van Aston Martins verkoop dan een hybride of volledig elektrisch zal zijn, maar goed.

Is altijd wel altijd?

Stroll voorziet dat het aandeel van vijf procent puur verbrandingsmotor ‘nooit’ terug naar nul procent zal vallen. Er zal altijd vraag zijn, dus zal Aston Martin dat altijd aanbieden. Of nou ja, altijd… Als hij de vraag krijgt of dat ook voor de tweede helft van deze eeuw zal gelden, is hij een beetje vaag. ‘Dat is verder dan de horizon waar ik nu naar kijk’, zegt Stroll. Met andere woorden: Aston Martin blijft voor altijd bij de verbrandingsmotor, mits je met ‘altijd’ niet verder dan dertig jaar in de toekomst kijkt.

Overigens gaat Aston Martin wel ‘gewoon’ elektrische auto’s bouwen. Daarvoor gaan ze de motoren van partner AMG gebruiken. In 2026 moet de eerste elektrische Aston Martin er zijn. Dat wordt overigens géén Lagonda, zoals eerder werd gecommuniceerd. Het Aston Martin-merk zou te waardevol zijn om de belangrijke, elektrische auto de Lagonda-naam te geven.

Foto: Aston Martin Vanquish S Volante 2017 van @HarmenGerritsen, via Autojunk.nl.