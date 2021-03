AMG bouwt nieuw testcentrum voor elektrische modellen - Autoblog.nl

Jazeker, zelfs AMG gaat werk maken van de EV-transitie.

AMG begon ooit als Mercedes-tuner en is dat in feite vandaag de dag nog steeds. Nu doen ze dat alleen onder de vlag van Mercedes. Één probleempje: Das Haus wil af van grote motoren. AMG zal zichzelf daarom opnieuw moeten uitvinden.

Terwijl Audi onlangs het doek van het eerste elektrische RS-model trok (de RS e-tron GT), heeft AMG het tot op heden nog bij verbrandingsmotoren gehouden. Op een klein uitstapje na dan (de SLS Electric Drive).

Dit jaar zal er een belangrijk omslagpunt plaatsvinden: de eerste elektrische AMG’s zullen geïntroduceerd worden. Er komt sowieso een elektromotor in de AMG GT 73, maar die heeft ook nog gewoon een ouderwetse V8. Er zullen echter volledig elektrische AMG’s volgen, op basis van de EQ-modellen. Of we die ook al dit jaar kunnen verwachten is nog niet duidelijk, maar dat ze op niet al te lange termijn komen staat vast.

Dit vraagt uiteraard de nodige aanpassingen bij AMG, die toch vooral gewend was aan V8’s te sleutelen. Om voorbereid te zijn op de toekomst is AMG vorige week begonnen met de bouw van een gloednieuw testcentrum. Dit gebouw zal uiteraard in Affalterbach uit de grond gestampt worden. Met drie etages zal het totale oppervlakte uitkomen op 5.000 m2 en in 2022 moet de bouw afgerond zijn.

In het testcentrum zullen onder meer twee vierwieltestbanken komen te staan om de rijomstandigheden na te bootsen. Ook extreme omstandigheden. Een van de testbanken is uitgerust met een klimaat- en hoogtekamer om hoogtes tot 5.000 meter en temperaturen tot -30° Celsius te simuleren. Dat scheelt de arme testrijders toch weer wat afzien. Verder is er een hoogvoltagebank aanwezig om accu’s te testen bij temperaturen van -40 tot 80° Celsius.

Voordat het testcentrum klaar is gaan we eerst nog wat geëlektrificeerde modellen van AMG te zien krijgen die bij de huidige faciliteiten zijn ontwikkeld. Er komt namelijk van zo’n beetje ieder EQ-model een AMG-versie, dus daar zullen we waarschijnlijk niet lang op hoeven te wachten. Wat de hoeveelheid AMG-modellen betreft is de strategie dus niet veranderd.