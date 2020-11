"Elektrische auto krijgt duurdere beurt dan brandstofauto's" - Autoblog.nl

Elektrische auto’s zijn eenvoudiger qua techniek, dus goedkoper in onderhoud, zo blijkt men veelal te denken. Men heeft het daarbij niet altijd juist.

Eén van de redenen dat veel mensen lyrisch zijn over elektrische auto’s is de eenvoud van de techniek. In tegenstelling tot in veelvoud bewegende onderdelen in ‘traditionele’ auto’s, hebben elektrische auto’s maar één bewegend deel wat voor aandrijving zorgt. Geen gedoe met cilinders en zuigers, maar ook geen olie of andere smeermiddelen. Als het beweegt kan het slijten en theoretisch is er dus minder slijtage. En dus minder onderhoud. Klinkt logisch, nietwaar?

WESP

Kijk je echter per beurt, dan lijkt de conclusie tegengesteld te zijn. In de Nationale Autoshow op BNR vanmiddag schoof Bas Wintjes aan. Wintjes is directeur bij WESP, wat staat voor We Support Performance. Zij kunnen op basis van gegevens en data van aangesloten garages de statistieken inzien. Handig: vroeger hadden ze enquêtes nodig waar steekproefsgewijs resultaten uitkwamen, nu hebben ze de data van meer dan een miljoen auto’s om te analyseren. Het onderwerp ging over corona en de autowerkplaats, waar in het kort sprake was van een kleine daling van de omzet in het tweede kwartaal (2,6 procent), maar ondertussen is het herstellende. Geen paniek dus.

Vervolgens verschoof het onderwerp naar meer info over WESP en wat zij allemaal kunnen uitlezen. Bijvoorbeeld kosten van een onderhoudsbeurt. Per auto, dus ook per brandstof.

Elektrisch duurder

En dan gaat de vlieger van goedkopere beurten voor elektrische auto’s niet helemaal op. Het gemiddelde van alle gemeten data ligt op ongeveer 551 euro per beurt. Elektrische auto’s zitten daar iets boven: ongeveer 584 euro per beurt. De theorie van minder slijtage op motoronderdelen klinkt plausibel, maar het zijn juist andere zaken die het duur maken. Met name banden maken een groot verschil. Gemiddeld wordt er bij een elektrische auto per beurt 162 euro voor banden betaald. Bij overige brandstoffen is dat 49 euro. Bij elektrische auto’s is de band meestal uniek en is de maat niet veel voorkomend. Dat maakt de banden uniek, waardoor het geen ‘trek een set van de plank’-werk wordt. Overige invloeden zijn het kaliber auto: een Audi e-tron of een Tesla Model S is nieuwer en duurder dan de Peugeots 106 en Suzuki Alto’s die bij de andere categorie horen. Over langdurige kosten en onderhoud van accu’s van elektrische auto’s kan met de data van WESP nog niet veel duidelijk gemaakt worden.

Geen onderhoud

Verder opmerkelijk: kijkend naar de afgelopen twee jaar, zijn er ook auto’s die geen onderhoud hebben gehad. Dat getal is hoger dan je denkt: 48 procent. De verklaring hiervoor is simpel: apk wordt niet meegerekend. Veel mensen krijgen hun auto door de apk en zien dat als ‘voldoende onderhouden’. Dat is voor die mensen genoeg. Maar echt onderhoud is wanneer er ook iets aan de auto wordt gedaan. Het is het verschil tussen aanpakken wat echt hoognodig is en voor lief nemen dat er ‘wellicht binnenkort onderhoud verricht moet worden’.

