LEGO Ghostbusters Ecto-1 is op tijd voor Sinterklaas - Autoblog.nl

Net op tijd voor de feestdagen biedt LEGO de Ecto-1 uit Ghostbusters aan als bouwset. En voel je vooral niet schuldig als volwassen filmfanaat: door zijn 18+ leeftijdscategorie is het geen kinderspeelgoed.

LEGO: het blijft altijd leuk om te zien en ook het bouwen gaat bijna nooit vervelen. En het is lang niet altijd kinderspeelgoed. Sterker nog: LEGO heeft een hoop sets die een 18+ leeftijdsstempel hebben. Al moet je vaak ook wel iets meer dan zakgeld hebben om sets als de Lamborghini Sián en tot op zekere hoogte de Fiat 500 te kunnen betalen.

Filmauto’s

Vorig jaar rond dit tijdstip kwam een gave replica van de Batmobile uit van LEGO. Om eens in oude filmauto’s te duiken, wat zo te zien erg gewaardeerd werd. Dit jaar is er namelijk weer een filmauto die de eer kreeg om in bouwblokjes vereeuwigd te worden. Dít is de Ecto-1 van LEGO, bekend van de film Ghostbusters.

Gevorderd

De oplettende lezer zal nu denken: ja, die is er al lang. De doorwinterde LEGO-fan zal hem zelfs op de plank hebben staan. Dit ging echter om een veel kleinere uitvoering. De nieuwe Ecto-1 is voor gevorderden, zoals gezegd 18 jaar of ouder. Het gaat dan ook om een model in grote schaal. Dat betekent wel dat er veel meer ruimte is voor de details van het origineel. De Ecto-1 is gebaseerd op een Cadillac Miller-Meteor ambulance uit 1959, voor wie zich dat afvroeg.

Hoge standaard

LEGO is trots op de Ecto-1, volgens hen is het de meest gedetailleerde replica die ze ooit hebben uitgebracht. De ontwerper van de Ghostbusters Ecto-1 van LEGO is dezelfde man die achter de DB5 van LEGO zit, gevuld met leuke James Bond-gadgets. Iemand die dit kunstje dus al vaker heeft geflikt. Een klein lijstje van wat je aan boord van de Ecto-1 vindt:

With a moving ghost sniffer activated by the wheels, an extendable rear gunner seat, working steering wheel and a whole host of other paranormal detection equipment on the detailed roof rack, the set ensures you’re ready for any ghost finding mission.

Naast natuurlijk een replica van de gaaf gevormde Cadillac uit de jaren ’50. Inclusief interieur en motor, uiteraard. Wat ons betreft is hij erg goed gelukt. Voor wie alvast ruimte wil vrijmaken voor deze Ecto-1: het model meet 47 cm in lengte, 22,5 cm in hoogte en 16,5 cm in breedte.

De Ghostbusters Ecto-1 van LEGO is net op tijd voor Sinterklaas en/of Kerstmis. Zoals gezegd, voor jonge kinderen is de uitdaging misschien net iets te groot. Voor jezelf of ouder kroost mag je diep in de buidel tasten: de set wordt al aangeboden voor 199,99 dollar op de website van LEGO.