Een dakkoffer met accu moet zorgen voor extra range. Wel hebben we onze twijfels over de gewichtsverdeling.

In het vorige artikel hier op Autoblog hadden we het onder ander over de BMW M3 CSL. Dat was de eerste BMW straatauto met een carbon dak. Ondanks dat een standaard dak ook niet veel weegt, deed BMW het niet alleen voor een lager gewicht, maar ook voor een lagere zwaartepunt. Minder gewicht hoog in de auto is alleen m aar beter.

Dus we moesten onze wenkbrauwen fronsen toen we het idee hoorden van Ford om een dakkoffer met een accu te ontwikkelen. Een beetje fatsoenlijke accu weegt al gauw 100 kilogram of meer. Hoe til je zo’n accu op? En hoe moet je ‘m bevestigen? En wat doet het met de rijeigenschappen? Die vragen komen namelijk boven borrelen.

Nieuw patent van Ford

Het product is nu nog niet verkrijgbaar bij de Ford-dealer. Ford heeft een patent ingediend voor een dakkoffer met accu. De bedoeling is dat je deze kunt gebruiken als je ergens bent waar géén laadpalen zijn, met name voor de elektrische offroaders. Dus in plaats van een jerrycan heb je dan een extra accupakket mee. Een scherpe lezer (RDale) van het Lightning Forum (voor de elektrische pick-up) kwam het patent tegen.

Daarop is duidelijk een dakkoffer met accu te zien. Althans, dankzij de stekker die eruit komt lijkt het een accu te zijn. Er zijn koelsleuven aanwezig om de batterij op de juiste temperatuur te houden. Bijzonder is dat de auto zijn energie tijdens het rijden uit de accu kan halen. Er is een module die in de gaten houdt waar de elektromotor het beste zijn energie vandaan kan halen.

Dakkoffer met accu: gaat dat werken?

Kortom, het idee lijkt helemaal geweldig te zijn. Op dat gewicht na, dan. De meeste auto’s hebben een daklast van 50 tot 100 kilogram. Met een accu zit je zoals gezegd al snel op veel meer. Dan komt dat gewicht ook precies op de plaats waar je het niet wil hebben.

En als er een auto is die je niet topzwaar wil maken, dan is het een 4×4 of pickup die al een stuk hoger en minder stabiel zijn. Helemaal bijzonder omdat Ford in de jaren ’90 ooit een issue had Ford Explorers die omrolden… Misschien dat ze de topsnelheid verlagen naar een veilige, eh, 10 km/u als de dakkoffer met accu gemonteerd is? Wel goed voor de actieradius…

Via: InsideEVs

Meer lezen? Dit zijn de zwaarste auto’s van Nederland!