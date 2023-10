De Kia EV9 is goedkoper geworden!

Ondanks het feit dat de Kia EV9 goedkoper is geworden is het nog steeds een sloot geld.

Kia is een heel ander merk geworden. Als je 15 jaar geleden had gehoord dat het merk een model had met meer dan 500 pk en dat ze auto’s voor bijna 80.000 euro aanbieden had je me waarschijnlijk voor gek verklaard. Toch is dit nu de realiteit.

Kia EV9 goedkoper

Het aanstaande vlaggenschip van het merk is de grote EV9. Niet alleen groots in omvang, ook qua prijskaartje. In eerste instantie werd een vanafprijs gecommuniceerd van 71.495 euro. Met de naderende introductie hebben de Koreanen een iets vriendelijker prijsje voor Nederland: namelijk vanaf €67.995. Tja, nog steeds niet de prijspakker waar je misschien op gehoopt had.

Die lagere prijs is te danken aan een nieuwe basisuitvoering, de Air. De instapper beschikt over achterwielaandrijving met een 204 pk Single Motor. Het accupakket heeft een capaciteit van 99,8 kWh. Kia spreekt over een actieradius van 563 km WLTP. Dankzij de 800V-oplaadtechnologie is de EV9 in staat om in 15 minuten er 249 km bij te laden.

De instapper komt standaard met elektrisch bedienbare voorstoelen, 19 inch wielen, een navigatiesysteem met live services, af te lezen op het 29,6-inch triple display en een 360 graden-camera. Ook mooi meegenomen is stoelverwarming en stoelventilatie voor zowel de voorste inzittenden als de tweede zitrij. Voor een basismodel prima in de spullen. Maar daar staat ook die stevige prijs tegenover, als ik zo brutaal mag zijn.

Het kan duurder

De introductie van de instapper komt naast de reeds aangekondigde modelvarianten. Je hebt de Launch Edition vanaf 71.495 euro en dan is er ook nog de Launch Edition GT-Line vanaf 78.895 euro. Daarmee is de EV9 de duurste Kia ooit.

Concurrentie

Ondanks een Nederlandse marktintroductie zal je de EV9 echt niet vaak gaan tegenkomen op onze wegen. Het model opereert in het duurdere segment. De EV9 gaat concurreren met onder meer met de Volvo EX90, Tesla Model X en de Mercedes EQB met de zevenzits optie. Hyundai is ook druk bezig met een eigen variant op hetzelfde platform in vorm van de IONIQ 7.

Een Mercedes EQB met derde zitrij begint bij €55.970. De nieuwe Volvo EX90 is er vanaf €83.495. Een Model X kost je minimaal een ton. De EV9 zit er wat dat betreft tussenin.

Met de Kia, Volvo en Hyundai komen er dit najaar er in 2024 in elk geval een aantal ruime elektrische SUV’s met zeven zitplaatsen bij. Een nu nog vrij dun segment, met de Tesla Model X als bekendste voorbeeld.