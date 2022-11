Accu’s gaan nog heel veel duurder worden

En in China vinden ze dat helemaal niet erg.

De elektrische auto heeft vele voordelen en een paar grote nadelen. En nee, we gaan het niet hebben over emotie, beleving en ‘het hebben van een ziel’. Dat is met een 1.2 driecilinder turbo of 2.0 viercilinder diesel ook niet het geval. De voordelen van een EV: geen uitstoot, direct koppel en een hoog rendement.

Alle nadelen van een EV komen min of meer door de de accu. Het zijn in principe ondingen. Letterlijk, want ze zijn enorm groot. Voor een beetje acceptabele range heb je al gauw een batterij van 50 tot 75 kWh uur nodig. Dat komt door de energiedichtheid. Die is heel erg laag. Ergo, je moet enorm grote en zware accu’s meenemen voor een beetje actieradius.

Accu’s worden nog veel duurder

Maar het wordt nog erger, want volgens Investing worden de accu’s onbetaalbaar. Dat komt voornamelijk doordat je lithium nodig hebt. Of specifieker, lithiumcarbonaat. De prijs daarvan is omgerekend 81 euro per kilo, het was gisteren zelfs nog ietsje hoger, 84 euro per kilo. We zeggen omgerekend, want lithiumcarbonaat wordt namelijk in Chinese Yuans vermeld en verhandeld.

China is namelijk het land met zo’n 60% van alle lithiumcarbonaat. Reken maar dat je deze prijsverhogingen van de grondstoffen terug gaat zien in de prijzen voor accu’s en dus elektrische auto’s. Dan is een PHEV zo’n gek idee nog niet!

Niet alleen China

De energietransitie van verbrandingsmotoren naar elektrische aandrijving zorgt voor meer uitdagingen en kansen. Zo spint Indonesië enorm zijn garen bij de transitie, omdat het toevallig heel veel nikkel heeft, dat men ook nodig heeft voor alle accu’s.

In dat geval is het nog eens extra schrijnend, want de NOS meldt dat juist dat ‘onze’ schone transitie zorgt dat ze in Indonesië extreem vervuiling ondervinden van het winnen van de grondstoffen. Daarmee is duurzaam autorijden niets meer of minder dan een frikandel eten. Je wil niet weten waar de grondstoffen vandaan komen, maar het eindresultaat smaakt je wel.

Met dank aan @rrrobert voor de tip!