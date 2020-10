Elektrische auto's goedkoper in 2024 dan ICE - Autoblog.nl

Vanaf 2024 wordt het goedkoper om een elektrische auto te produceren voor fabrikanten.

We hebben nieuws omtrent de elektrische auto. Het is niet eens een EV10daagse, maar wederom worden wij verblijd met elektrische autonieuws! Het is namelijk best een mokerslag voor de auto met verbrandingsmotor: vanaf 2024 is de elektrische auto goedkoper om te produceren dan een auto met ‘ICE’ (Internal Combustion Engine = verbrandingsmotor). U ziet: we trappen meteen met de deur in huis.

Onderzoek UBS

Dat de elektrische auto goedkoper wordt dan de auto met een verbrandingsmotor, blijkt uit een onderzoek van investeringsbank UBS. Op dit moment is het nog veel prijziger om een elektrische auto te bouwen. Dat is één van de redenen waarom er nog niet zoveel elektrische auto’s zijn en Tesla zo veel kan verkopen: er is nog niet zoveel concurrentie, dit terwijl telkens meer vraag is naar EV’s.

De ‘klassieke’ fabrikanten moeten inzetten op twee paarden. Ze hebben immers de techniek voor de gewone motoren nog liggen en ondanks de vele veranderingen in de wereld is de verbrandingsmotor nog veel populairder.

Elektrische auto goedkoper in 2024

Het mag geen verrassing zijn dat de grootste kostenpost voor een elektrische auto de accu is. Niet alleen zorgt het ervoor dat het gewicht buitensporig hoog is, het kostenplaatje is dat ook. Volgens UBS zijn het juist de kosten voor de accu die gaan zakken. In 2022 zal een EV gemiddeld 1.900 dollar duurder zijn om te produceren, vanaf 2024 is het om het even. Daarna wordt de elektrische auto goedkoper.

Elektrische auto goedkoper door accupakketten

UBS heeft de accupakketten onderzocht van de zeven grootste fabrikanten ter wereld. Op basis van hun bevindingen, onderzoek en analyses hebben ze een paar interessante conclusies gedaan. In 2025 is 17% een elektrische auto. In 2030 zal dat al 40% zijn. Volgens de onderzoeker wordt het na 2025 telkens lastiger om een auto met verbrandingsmotor te rechtvaardigen.

Rol verbrandingsmotor na 2025

Wellicht dat de ICE zal blijven bestaan in sportwagens, daar waar een laag gewicht en beleving een veel grotere rol spelen dan bij huis-, tuin- en keuken crossovers. Daarnaast zijn de aantallen veel lager. Ook voor de auto’s die grote afstanden moeten afleggen, is de verbrandingsmotor (nog) een uitkomst, al is dat een zeer klein en specifiek stukje van de markt. Maar voor de rest zal de elektrische auto goedkoper en populairder worden na 2024.

Via: The Guardian.