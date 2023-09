Wie zei er dat elektrische auto’s alleen maar nadelen opleveren?

Het is en blijft een leuke discussie, die tussen de voor- en tegenstanders van elektrische auto’s. De petrolhead moet niks hebben van die ‘stofzuigers’, maar de verder ontwikkelde mens vindt het wel een mooie ontwikkeling, dat rijden op stroom.

Die ziet ook wel in dat het op den duur onmogelijk wordt om alle wegverkeer op fossiele brandstoffen te laten rijden en omarmt het idee van een transitie. Maar de petrolhead wuift dat weg als pure nonsens en rijdt alleen elektrisch op de kermis.

Elektrische auto’s voorzien hele buurt van stroom

Maar het is écht niet alleen kommer en kwel. In Utrecht bijvoorbeeld is een initiatief dat ‘We Drive Solar’ heet. Uit de naam kon je het al opmaken, da’s een bedrijf dat elektrische auto’s laat rijden op zonne-energie. In totaal hebben ze zo’n 300 auto’s en die kunnen allemaal een trucje.

Ze kunnen namelijk ook stroom terugleveren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de elektrische modellen van Hyundai, Kia, Polestar en zelfs Renault. En dat is precies wat We Drive Solar gaat doen en dat werkt als volgt.

Als overdag de zon schijnt en de meeste mensen op kantoor zijn, is de vraag naar stroom laag en kunnen de auto’s relatief goedkoop worden opgeladen. ’s Avonds als de vraag naar stroom groter is en de prijs van elektriciteit vanzelfsprekend ook, kunnen de auto’s de stroom via de laadpalen aan het elektriciteitsnet terugleveren.

Dat is dan goedkoper dan stroom rechtstreek van het net plukken.En als je dan denkt dat je ’s ochtends met een lege elektrische auto staat, dan klopt dat niet. ’s Nachts is de stroomprijs ook weer laag en worden de EV’s weer volgeladen. 1 elektrische auto kan zo’n 15 huizen van stroom voorzien.

Het plan staat nog in de steigers, maar zal binnenkort operationeel worden. Het doel van We Drive Solar is om de techniek wereldwijd uit te rollen.

Via het AD