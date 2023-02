BMW i5 Touring wordt de ideale Deutsche Kombi

Voor Nederlandse huisvaders sowieso. De BMW i5 Touring wordt de nieuwe droomauto voor mannen in Almere-Muziekwijk.

De meeste elektrische auto’s die op de markt komen, moeten een groot publiek aanspreken. Wereldwijd. Ze zijn heel erg duur om te ontwikkelen (nieuwe techniek) en nu nog door om te produceren (voor traditionele autofabrikanten).

Maar we zijn nu een paar jaartjes verder en er zijn al een hoop EV’s. Bijna elk merk (op Alfa Romeo na) heeft er eentje (of meer) in zijn gamma.

Elektrische stationwagons

Nu is het tijd dat de fabrikanten zich iets meer gaan focussen op bepaalde markten. Denk aan de elektrische Mini Cooper Cabrio, bijvoorbeeld. Maar er is meer goed nieuws: er komen meer en meer elektrische stationwagons.

Op dit moment is er keuzen uit de MG 5 of de Porsche Taycan Sport Turismo. De Audi A6 Avant e-tron is al aangekondigd en uiteraard kan BMW dan niet achterblijven met de i5 Touring.

De BMW i5 Touring (codenaam: G61) is de stationwagon-versie van de i5, dat op zijn beurt weer een elektrische BMW 5 Serie is. De auto komt te staan op het variant van het CLAR-platform.

Dit betekent dat de auto geschikt is voor meerdere soorten aandrijflijnen, net als de BMW 7 Serie bijvoorbeeld. Dat betekent dat je kan kiezen uit een benzine, PHEV, diesel of elektrische variant.

Uitvoeringen BMW i5 Turing

Mede dankzij de bijzonder goed geïnformeerde BMW-kenner ‘ynguldyn‘ weten we er nog meer over. De BMW i5 Touring maakt gebruik van dezelfde aandrijflijnen als de i4 enerzijds en de i7 anderzijds. Het begint met de i5 eDrive40 Touring met 340 pk.

Dan is er een xDrive40 Touring. Deze heeft vierwielaandrijving. Een stapje hoger staat de i5 M60 xDrive (met 590 pk). Het kan bijna niet anders of er komt nog een modelletje ertussen (noem ‘m eens eDrive50). En omdat we Nederlanders zijn mag een eDrive35 van ons er ook wel bij komen.

De productie van de i5 Touring start on maart 2024. Zoals je kunt zien op Motor1, rijden de eerste testauto’s al rond. Dit terwijl de sedan-versie al in juli 2023 in productie gaat.

Meer informatie is vooralsnog nog niet bekend, behalve de datum dat de eerste opfrisbeurt plaatsvindt: maart 2025. Dat zal geen facelift zijn, maar meer een moment dat BMW wat opties, motoren, kleuren en dergelijke aanpast.

Meer lezen? Naar deze onthullingen kijken we uit in 2023!