Elektrische cabriolet komt gewoon uit Nederland

Het is natuurlijk begrijpelijk dat fabrikanten kiezen voor crossovers als het gaat om elektrische auto’s. Die verkopen simpelweg het beste. De kosten voor de ontwikkeling zijn enorm hoog, dus wil je de auto’s verkopen tegen een zo hoog mogelijke prijs én in zo groot mogelijke aantallen.

Dan kom je dus uit op een crossover. Vervolgens mogen dan de elektrische fun-auto’s komen van ons. Een elektrische cabriolet lijkt ons wel wat, naast een elektrische hot hatch, snelle stationwagon en sportcoupé.

Elektrische cabriolet uit Nederland

Gelukkig zijn fabrikanten aan het experimenteren met elektrische open auto’s. Denk aan de MG Cyberster en de Polestar 6, bijvoorbeeld. Maar beiden worden de loef afgestoken door de …. Carice TC2!!! Dat is een geheel elektrische cabriolet die er weliswaar een beetje Duits uitziet, maar uit Nederland komt. Volgens zijn makers is het een kunstwerk op wielen.

De auto heeft qua design wel wat weg van de Porsche 356. Die Minilite-esque wielen lijken gewoon van een Mini te komen en ze lijken vrij groot als je zo naar de Carice TC2 kijkt. Dit betekent dat het geen 1 op 1 replica is van een 356. Nee, de Carice TC2 is namelijk aanzienlijk kleiner. En lichter.

Gewicht Carice TC2

Volgens zijn makers is het gewicht van de elektrische cabriolet 630 kg, inclusief de accu! Dat is dus bijzonder licht. Nu zou je kunnen aannemen dat de accu peipklein is en slechts 2 km ver komt, maar het mogelijk te zijn om 300 km te halen tussen oplaadbeurten.

Verdere informatie is vrij schaars. Er is wel een prijs bekend. Die bedraagt namlijk 44.500 euro en dat is exclusief de btw. Oef, dat is wel stevig voor een kleine funauto. Zelfs met de BPM heb je daar ook een Mazda MX-5 voor. Maar ja, dat is massaproduct en de Carice is een soort rijdend horloge, een hebbedingetje naast je 356 Speedster, Chamonix Spyder, PGO Cévennes en Mini Roadster.

Mocht je denken: deze elektrische cabriolet is toch niet helemaal nieuw? Dat klopt. Dit is de tweede generatie. De eerste is was nog veel lichter, maar was meer een kekke skelter met hulpmotor. Dit moet een serieuzere auto zijn. Het interieur ziet er in elk geval erg gaaf n zelfs een betje Spyker-esque uit!

Fotocredits: Jorris Lousberg

