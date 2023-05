Vernieuwde i20 met nieuwe neus heeft 352 liter bagageruimte

Nu gold dat ook voor de niet vernieuwde i20, maar we willen het toch even gezegd hebben.

Een van de eerste fatsoenlijke Zuid-Koreaanse auto’s die zich kon meten met de Europese concurrentie was de Hyundai Getz. Dat was namelijk en relatief strakke, non-nonse hatchback waar eigenlijk niet heel erg veel mis mee was.

De Getz werd in 2008 opgevolgd door de PB-generatie van de Hyundai i20. In 2014 arriveerde de tweede generatie Hyundai i20 (de GB) en op dit moment zitten we dus op de derde generatie van de i20: de BC3-generatie. Deze loopt alweer mee vanaf 2020.

Vernieuwde i20

We leven nu in 2023 en het is dus tijd voor een facelift. We moeten dus even goed naar de afbeeldingen kijken en het persbericht lezen om te zien wat er nu precies allemaal anders is. Dit bedoelen we niet eens negatief: de huidige generatie is een strakke verschijning met – zover dat mogelijk is in deze klasse – een eigen gezicht. Dat is nu ietsje unieker gemaakt.

De voorbumper is namelijk nieuw en er zijn ‘sportieve designelementen’ in de grille. Aan de achterzijde is er wederom een nieuwe bumper. Hier zijn de achterlichten van de compacte Hyundai iets gewijzigd. Keurig. Verder zijn er nieuwe 16- en 17 inch lichtmetalen velgen beschikbaar.

Verder zijn er drie nieuwe kleuren voor de vernieuwde i20. Ze heten Lucid Lime Metallic (groengeel), Lumen Grey Pearl (grijs)en Meta Blue Pearl (blauw). Mocht dat je allemaal veel te opvallend zijn, je kan nog kiezen uit Atlas White, Phantom Black Pearl, Aurora Grey Pearl, Dragon Red Pearl en Mangrove Green Pearl. Juist, dat zijn dus de bestaande kleuren.

Interieur

Dan het interieur. Zijn daar dan wel nieuwe dingen? Want super dat Hyundai meldt dat de bagageruimte 352 liter is (best veel voor dit segment overigens), maar dat was met het pre-facelift model ook het geval. In in het interieur krijg je – en dit had je nooit geraden – nieuwe connectiviteitsfuncties!

Elk model van de vernieuwde i20 heeft standaard een 4,2 inch LCD-scherm, een USB-C-aansluiting, eCall (voor noodgevallen) en kaartupdates die Over-The-Air gaan. Toch wat makkelijker dan met die CD-Roms van vroeger. Verder moeten we ons worstelen door alinea’s aan informatie die ook al het geval waren op het model van voor de facelift.

Dat geldt ook voor de motoren. Instappen doe je moet en 1.2 MPI (84 pk) of een 1.0 T-GDI met 100 pk of zelfs 120 pk. De supersnelle i20 N moet later nog volgen, maar komt sowieso niet naar Nederland. De andere modellen van de vernieuwde i20 komen wel naar ons land toe. Prijzen, uitvoeringen en beschikbaarheid volgen op een later moment.

