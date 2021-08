Premium elektrische crossover heeft 500 km range

Als je een lancering van een luxemerk goed wil doen, kom je uit op een premium elektrische crossover. Nietwaar?

Premium luxemerken die niet Duits staan, hebben het zwaarder. Premium luxemerken die niet eens Europees zijn, hebben hier totaal geen kans van slagen. De laatste keer probeerde Infiniti het. Op een paar Mercedes-diesels en een omgekatte GLA, deed het merk niet echt moeite om voet aan de grond te krijgen in Europa. De wensen die de consument hier heeft zijn net eventjes wat anders.

Daarom zijn we heel erg benieuwd wat Genesis gaat doen. Dat is het luxemerk van Hyundai dat al langer aan de weg timmert. Ze hebben aangekondigd om naar Europa te gaan. Naast hun gamma krijgen wij een GV70 Shooting Brake, daar wij van lifestyle stationwagons houden. Maar ze hebben nog een ijzer in het vuur: de Genesis GV60.

premium elektrische crossover

Het is een auto precies zoals de Europese consument hem wenst: premium, elektrisch en crossover. In Nederland is zo’n auto heel erg belangrijk. Veel van deze auto’s worden zakelijk gereden en dan is een milieuvriendelijke versie van belang. Kortom, goed gedaan van Genesis. Hoe deden ze dat zo snel? Simpel: in technisch opzicht is de auto gebaseerd op het E-Global Modular Platform, waar de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 ook op staan.

Genesis heeft de Athletic Elegance-stylingfilosofie los gelaten op de auto. Natuurlijk, die kleur moet je ding zijn en die voorzijde is even wennen, maar dit is een keurige, productierijpe crossover. Die velgen zijn wellicht nog een beetje ‘concept’-achtig, maar verder kan ‘ie zo met gele platen worden voorgesteld.

Interieur

Het interieur van een Genesis is altijd bijzonder en dat is met de GV60 nu niet anders. Met name omdat we terug gaan naar de jaren ’90 met heus blauw (!) leer. In dit geval is dat gedaan in combinatie met felgele stiksels. Eerlijk is eerlijk: het is best funky. Verder worden alle automotive trends behandeld. Dus een zwevende middenconsole, gigantisch scherm voor de infotainment en camera’s in plaats van buitenspiegels.

In technisch opzicht geef Genesis nog geen details vrij. We gaan er even vanuit dat de techniek identiek zal zijn aan de topuitvoeringen van de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6. Dat zou betekenen een topvermogen van 325 pk, vierwielaandrijving en een 77 kWh-accupakket die zorgt voor een range van iets meer dan 500 km.

Meer details volgens later. Uiteraard houden we je bij Autoblog op de hoogte!