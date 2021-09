Een onderhuidse blik op de volgende Porsche Cayman

De Porsche 718-modellen blijven nog wel even onder ons. Maar een volgende Porsche Cayman zou er zo uit kunnen zien.

Porsche verraste aangenaam op de IAA in München met de Mission R. Waar de Taycan, voorheen de Mission E concept, een elektrische auto voor het gezin is. Blinkt de Mission R juist uit in het zijn van een elektrische racer. Het is het meest concrete voorbeeld van wat de elektrische en volgende generatie Porsche Cayman zou kunnen zijn.

De Duitse autofabrikant heeft nu nieuw materiaal van de Mission R vrijgegeven. Daardoor kunnen we door de auto heenkijken. Voor het eerst zien we wat er zich onderhuids afspeelt. Het laat ook zien dat het concept meer is dan een mooie body. Porsche heeft duidelijk serieuze ambities met deze auto, anders verzin je er niet zo’n poespas eromheen. Met enkel de naakte body test het merk momenteel de elektrische aandrijflijn.

Hoewel de Porsche Mission R een raceauto moet voorstellen, kan een afgeslankt exemplaar wellicht door als de nieuwe Cayman. Om prestaties zit het concept niet verlegen. De elektrische auto met vierwielaandrijving is goed voor 1.088 pk dankzij twee elektromotoren. Porsche mikt op een gewicht van minder dan 1.500 kg. De sprint naar 100 km/u is gedaan in minder dan 2,5 seconden en de topsnelheid ligt boven de 300 km/u.