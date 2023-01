Elektrische Ferrari’s krijgen gewoon motorgeluid!

Elektrische Ferrari’s met motorgeluid: kan dat emotioneel zijn? Het is in elk geval niet nep!

De hele overgang van benzine naar elektrisch gaat gepaard met de nodige scepsis en weerstand. Nieuwe techniek is altijd eng. Omdat er weinig feitelijk correcte redenen zijn om benzine-auto’s te prefereren voor de toekomst ten koste van een elektrische, gaan we op zoek naar andere redenen. Dan kun je doen wat FvD doet: je verzint zelf gewoon wetenschappelijk bewijs waarom het niet nodig is of je gooit het op het geloof.

Want een EV kan geen ‘emotie’ bieden, zoals een verbrandingsmotor dat wel kan. Een elektromotor heeft een veel hoger rendement, omdat alle energie wordt omgezet in precies de beweging (en een beetje warmte) die je nodig hebt. In het geval van een benzinemotor is het rendement erg laag, want veel energie wordt omgezet in warmte en geluid. En geluid is emotie!

Motorgeluid elektrische Ferrari’s

Dus ja, hoe moet een fabrikant die emotie aanbiedt dat gaan aanpakken in de toekomst? Bij Ferrari hebben ze de oplossing gevonden. Ferrari’s staan natuurlijk bekend om het geluid dat ze maken en het is een van de USP’s van het merk dat ineens wegvalt als alles elektrisch is.

Het idee is dat men een motorgeluid gaat genereren middels versterking van het geluid. Dus geen apart gecomponeerd geluid. Dat ‘geluid’ dat de elektromotoren maken, versterkt men dan om vervolgens in de cabine de oren van de inzittenden te verwennen.

CarBuzz is erachter gekomen dat Ferrari een patent hiervoor heeft aangevraagd bij het USPTO. Het idee is dus dat dat de geluiden passend zijn voor de snelheid die je rijdt. Natuurlijk, dan kun je ook gewoon een defect wiellager monteren, maar dit is een elegantere oplossing.

Is het niet nep?

Nu kun je denken: maar wacht even, als het versterkt wordt is het toch ook nep? Is dat niet als een bedpartner die haar (of zijn!) vleselijke genoegen op auditieve wijze iets te duidelijk kenbaar maakt?

Nou, nee. Niet helemaal. Kijk, in een BMW M5, Renault Clio RS of Volkswagen Golf GTI hoor je een geluid dat niet eens in de buurt komt van hoe de motor klinkt.

Het is gewoon een veel gaver geluid. In dit geval is het geluid dat op natuurlijke wijze wordt versterkt. Inderdaad, precies zoals bij de BMW M3 CSL en de Lexus LF-A, twee van de best klinkende auto’s ooit gemaakt.

Wanneer kunnen we het dan verwachten? Nou, niet heel erg snel. Voor de huidige generatie Ferrari SF-90 is het sowieso te vroeg. Ook is het natuurlijk even de vraag of Ferrari het lukken om van wat gezoem eenzelfde emotie op te roepen als met een hoogtoerige, atmosferische twaalfcilinder. Aan de andere kant: als Ferrari op deze wijze het elektrisch rijden meer beleving kan geven, is dat alleen maar een goede zaak.

Via: Carbuzz

