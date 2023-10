Elektrische Mercedes met 816 pk haalt 1.000 km per dag

Deze elektrische Mercedes met 816 pk haalt ook nog eens dik 500 km op een volle accu.

Als we het hebben over elektrische auto’s, dan gaat het vaak over range en dat het niet voldoende is. Je moet natuurlijk een beetje ‘omdenken’. Met een elektrische auto – mits je thuis kunt laden – vertrek je altijd met een volle lading. En de dagen dat je honderden kilometers per dag rijdt, zijn vaak op twee handen te tellen.

Voor veel kleine auto’s heb je aan 200-300 km actieradius echt meer dan genoeg en voor een grote auto is 400-500 km echt meer dan zat. Houd wel in het achterhoofd dat je telkens een loodzware accu meetorst voor die twee keer per jaar dat je op vakantie gaat.

Maar dat is met auto’s het geval, met vrachtwagens zit dat natuurlijk compleet anders. Die rijden daadwerkelijk veel kilometers. Voor hen is er de nieuwe Mercedes-Benz e-Actros 600.

Elektrische Mercedes met 816 pk

Dit is een elektrische vrahtwagen met 544 pk en 816 pk piekvermogen. Volgens Mercedes-Benz Trucks is het de bedoeling dat deze auto uiteindelijk de dieseltrucks gaat vervangen. Daarvoor hebben ze in de aanbieding: een range van 500 km! Daarvoor heeft de e-Actross een flink accupakket nodig: dik 600 kWh, ongeveer tien keer zo groot als bij een gemiddelde elektrische auto. Het pakket bestaat uit drie 207 kWh-batterijen. Volgens Mercedes moeten de batterijen na 1,2 miljoen kilometer nog altijd 80% capaciteit hebben.

Dan vragen wij ons af: is 500 km actieradius veel voor een truck? Als we eventjes kijken naar een gemiddelde OM471-dieselmotor in de Actros, die doet 28,5 liter op 100 km, dus 1 op 3,51. Op een volle tank van 500 liter (ook 10 keer zo groot als bij een gemiddelde auto) haal je dan 1.755 km. Maar, zoals Mercedes scherp aanduidt, een chauffeur kan niet 1.755 km op een tank rijden, want deze zit met de rijtijdenwet.

1.000 km op een dag

Met tussentijds laden moet je volgens Das Haus aanzienlijk meer dan 1.000 km op een dag kunnen rijden. Tijdens de verplichte stop kan de vrachtwagen dan laden. Overigens zijn 60% van de langeafstandsritten van een vrachtwagen korter dan 500 km. Laden kan tot een snelheid van 400 kW.

Uiteraard is de acteiradius ook afhankelijk van wat je allemaal meeneemt. Het GVW (Gross Vehicle Weight) is 44 ton en met een standaard oplegger mag je 22 ton trekken. Deze getallen zijn afhankelijk per land, in sommige landen is men ietsje soepeler en mag je meer slepen met je elektrische Mercedes.

De nieuwe Mercedes e-Actros 600 zal dit jaar nog te bestellen zijn. Uiteraard kun je de elektrische vrachtwagen helemaal bestellen zoals je wil. De levering is eind 2024.