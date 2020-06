Verrassing: TVR zit om geld verlegen

De wederopstanding van het Britse sportwagenmerk verloopt niet al te soepeltjes.

Als zelfs gevestigde Britse sportwagenmerken als Aston Martin en McLaren in geldnood zitten, kun je niet verwachten dat het TVR wel financieel voor de wind gaat. Dat is dan ook niet het geval.

TVR is de afgelopen jaren bezig aan een wederopstanding. Dit proces verloopt niet geheel vlekkeloos. Aan de auto ligt het niet. De nieuwe Griffith, die in 2017 werd geïntroduceerd, heeft namelijk alles wat je van een Britse sportwagen wenst. Een atmosferische V8 voorin, achterwielaandrijving, handbak, een uitgesproken design: wat wil je nog meer?

Wat TVR zelf nog meer wil is op dit moment vooral geld. Om precies te zijn 25 miljoen pond, meldt Autocar. TVR wil dit bedrag bij elkaar krijgen via obligaties op de beurs in Dublin. Een eerder poging om dit voor elkaar te krijgen op de beurs in Londen liep spaak.

TVR heeft het geld hard nodig om de fabriek in Ebbw Vale (ja, dat lees je goed) gereed te maken voor de productie van de Griffith. Naast een geldkwestie is het ook kwestie van regelgeving. De Welshe autoriteiten moeten namelijk nog toestemming geven om de fabriek in gebruik te nemen.

Volgens Autocar is de huidige situatie niet al te rooskleurig. Uit documenten zou blijken dat TVR £ 8,23 miljoen schuld heeft en slechts £2,1 miljoen aan netto activa. Verder zou er naast de directie niemand op de loonlijst staan.

Is er dan alleen maar slecht nieuws? Nee, TVR zou nog wel voor £40 miljoen aan orders binnen hebben gekregen in totaal. Daarmee is de eerste productiejaar van de Griffith al uitverkocht. Er zouden inmiddels ook alweer enkele orders geannuleerd zijn, maar het lijkt erop dat er genoeg animo is voor de Griffith. Nu moet TVR alleen nog zorgen dat de auto ook geproduceerd kan worden.

Via: Autocar