Breek! Porsche 718 officieel elektrisch

De Porsche 718 gaat elektrisch, de officiële bevestiging van de Duitse autobouwer is hier.

Ondanks chiptekorten en een pandemie wist Porsche meer dan 300.000 auto’s te verkopen in 2021. Niet eerder kreeg de Duitse autofabrikant dit voor elkaar. De best verkochte auto’s waren de Macan en de Cayenne, maar de Taycan deed het ook niet onaardig en verkocht zelfs beter dan de 911.

De Taycan is de eerste elektrische auto van het merk uit Zuffenhausen. Daar blijft het uiteraard niet bij. De Macan komt er als elektrische auto. En voor het eerst heeft Porsche officieel bevestigd dat de 718 er ook komt als EV. Halverwege dit decennium moet deze elektrische sportwagen een wapenfeit zijn. De verwachting dat de 718 er als EV zou komen waren er al sinds de onthulling van de Mission R. Nu neemt Porsche voor het eerst ‘718’ en ‘elektrische auto’ als combinatie in de mond.

Concreet betekent dat we over een jaar of drie de Porsche 718 gaan zien als elektrische auto. Het huidige model zal langzaam uitgefaseerd worden. De huidige 718 kennen we sinds 2016 als opvolger van de 981. Eerst exclusief als 2.0- en 2.5-liter viercilinder. Later ook met een atmosferische 4.0-liter zescilinder boxermotor.

Het is duidelijk dat Porsche met een klapper afscheid wil nemen van de 718 met verbrandingsmotor. De 718 Cayman GT4 RS is wat dat betreft de absolute kers op de slagroom. De eerste en de laatste GT4 RS met een zespitter die mag gillen tot 9.000 tpm. Laten we er nog van genieten zolang het kan. De 718 zoals we die kennen is straks een totaal andere auto.