Elektrische ‘premium’ SUV: de keuzes (50.000+ euro)

Voor wie wel wat meer uit durft te geven: voor premium elektrische SUV’s van meer dan 50.000 euro is de keuze tegenwoordig aardig groot.

Afgelopen week kon je alles lezen over de huidige selectie aan ‘betaalbare’ elektrische SUV’s. Met een budget van 45.000 euro kom je al een heel eind. Maar wat nou als je wat meer kunt uitgeven en dan ook wat meer auto wil hebben. Wat zijn je ‘premium’ keuzes?

Elektrische ‘premium’ SUV

Gelukkig zijn ook die er nog. Sommige van deze auto’s waren ooit fiscaal interessant, maar nu gaat het vooral om dat je gewoon wat meer keuze hebt als je wil kiezen uit het aanbod van de elektrische ‘premium’ SUV voor meer dan 50.000 euro. Alfabetisch gesorteerd, trouwens.

Audi Q4 e-tron

We beginnen bij de Audi Q4 e-tron, die trouwens qua prijs nog maar net in dit overzicht premium elektrische SUV’s past. Er is namelijk bijvoorbeeld een basisversie genaamd 35 (zonder quattro) en die is gewoon goedkoper dan 50 mille.

Als dat je minimumbudget is, blijven er nog twee versies over: 40 en 45 quattro. De 45 quattro is met 265 pk en een sprinttijd van onder de 7 seconden het snelste, maar levert daar wel wat rijbereik voor in. Daarvoor moet je de 40 met 516 km en 204 pk hebben, of wat bagageruimte (in de hoogte dan, onder de hoedenplank is de Sportback iets groter) inleveren voor de Sportback die als basiseditie alleen als 40 verkrijgbaar is. Die komt namelijk 528 km ver. Met RWD, dus lekker premium. Tussen dat drietal zijn de verschillen klein.

De Q4 e-tron Sportback 45 quattro is namelijk de snelle jongen. Deze krijgt meer pk dan de 45 quattro zonder Sportback, 299 stuks. De actieradius neemt ietsje toe en de sprinttijd daalt tot net iets boven de zes seconden. Om de 45 quattro bij de Sportback te bemachtigen moet je wel iets meer uitgeven: alles vanaf 65.410 euro. Dan krijg je de ‘Advanced Edition’, terwijl alle andere motoriseringen er als basisversie ‘Edition’ zijn.

40 45 quattro Sportback 40 Sportb. 45 quattro 204 pk 265 pk 204 pk 299 pk 516 km 486 km 528 km 494 km 8,5 sec 6,9 sec 8,5 sec 6,2 sec RWD AWD RWD AWD 51.360 euro 56.610 euro 53.410 euro 65.410 euro

Audi Q4 e-tron

Audi Q4 Sportback e-tron

Audi e-tron

De grote broer van de Q4 heet simpelweg e-tron. Dit is de eerste premium SUV van Audi en één van de oudste auto’s uit dit overzicht. Initieel kwam hij alleen als 55 quattro met vierwielaandrijving, die initieel zo’n 400 km ver kwam. Audi durft nu nog maximaal over 440 km te spreken voor die versie. De basisversie is tegenwoordig slecht een fractie goedkoper en lever wel bijna 90 pk en 100 km rijbereik in, dus wat dat betreft kun je beter gewoon doorsparen voor een 55. Als je echt veel geld wil uitgeven en een echte 503 pk op de achterwielen wil hebben, kun je voor meer dan 100.000 euro een e-tron S kopen.

50 quattro 55 quattro S quattro 313 pk 408 pk 503 pk 341 km 440 km 371 km 6,8 sec 5,7 sec 4,5 sec AWD AWD AWD 66.150 euro 69.950 euro 102.745 euro

Audi e-tron Sportback

Voor de Sportback geldt in dit geval niks unieks ten opzichte van de ‘normale’ e-tron. Behalve dus wat meer rijbereik. De 55 quattro is de versie die je wil hebben als je zo ver mogelijk wil komen met de e-tron. Voor elke versie van de e-tron Sportback geldt dat je zo’n drie mille duurder uit bent dan de normale.

50 quattro 55 quattro S quattro 313 pk 408 pk 503 pk 349 km 450 km 377 km 6,8 sec 5,7 sec 4,5 sec AWD AWD AWD 68.550 euro 72.350 euro 105.145 euro

BMW iX

De BMW iX is de eerste ‘dedicated’ EV van BMW en qua cijfers valt het niks tegen. De topversie is erg duur, maar geeft wel een puik rijbereik en met 523 pk op alle wielen valt de snelheid ook niet tegen. Als 105 mille té gek is, heb je ook nog een versie met 416 km rijbereik voor net geen 87.000 euro. De BMW iX is sowieso vrij duur, maar geeft daar wel een hoop technologie voor terug.

iX xDrive40 iX xDrive50 326 pk 523 pk 416 km 617 km 6,1 sec 4,6 sec AWD AWD 86.995 euro 105.515 euro

BMW iX3

De BMW iX3 is de elektrische versie van de X3 (duh) en zit qua actieradius precies tussen de twee versies van de iX in. Wel met achterwielaandrijving zoals zijn niet-EV broer. De iX3 is er in één versie die 462 km ver komt en met 69.000 al een stuk schappelijker geprijsd is dan de iX. Je moet het zo zien: de iX is gewoon meer auto, net als dat je voor een X5 ook meer betaalt dan een X3.

iX3 286 pk 462 km 6,8 sec RWD 69.000 euro

Ford Mustang Mach-E

De omstreden geheten Ford Mustang Mach-E is een alleskunner. Je hebt hier namelijk veel keuze voor wat je wil en voor elke keuze is wat te zeggen. Zo heb je de auto in drie versies: RWD, AWD en GT. Bij RWD en AWD kun je vervolgens ook nog kiezen of je de ‘kleine’ 76 kWh accu of de grote 99 kWh accu wil.

De goedkoopste is de RWD met de kleine accu en dan ben je voor 50 mille ook klaar. Deze komt 440 km ver en heeft de minst snelle sprinttijd. Deze versie met AWD komt nog minder ver (400 km) maar sprint wel een beetje sneller naar 100 km/u. Helaas wel voor ietsje meer geld. De grote accu met RWD is wat de actieradius-fanaat wil: 610 kilometer is indrukwekkend in deze prijsklasse. Ook hier levert de AWD het in op de actieradius, 540 km, maar sprint deze weer sneller naar 100.

De supersnelle GT die ook het duurst is met net geen 77.000 euro is met 500 km actieradius prima-maar-niet-het-beste, maar deze maakt dan weer indruk met zijn 3,7 seconden naar de 100. Voor elk budget en met elke set cijfers: de keuze is reuze bij Ford.

76 kWh 99 kWh AWD 76 kWh AWD 99 kWh GT 269 pk 294 pk 269 pk 351 pk 487 pk 440 km 610 km 400 km 540 km 500 km 6,2 sec 6,1 sec 5,6 sec 5,1 sec 3,7 sec RWD RWD AWD AWD AWD 50.425 euro 58.575 euro 58.165 euro 67.640 euro 76.980 euro

Jaguar I-Pace

De Jaguar I-Pace was ooit een lekkere bijtellingsknaller in ons land. Vandaar dat je ze nog wel eens ziet. Want verder is deze auto momenteel niet echt interessant meer. Hij zet nette cijfers neer en voor een redelijk bedrag, maar zonder een iets teruggeschroefde basisversie gaat deze auto geen kopers wegsnoepen bij Audi, BMW of Mercedes. De enige mogelijke versie is de EV400 met 400 pk die 470 km ver komt.

EV400 400 pk 470 km 4,8 sec AWD 83.072 euro

Kia EV6

Kia premium? Hoe durf je! Bovendien is de Kia EV6 stiekem eentje die onder de 50.000 euro kost. Dat is echter de basisversie die 400 km ver komt. Als je boven die 50.000 euro wil uitgeven, zijn er twee versies het benoemen waard. Ten eerste de EV6 Plus RWD. Qua auto ‘prima’ maar qua rijbereik uitstekend voor dit geld: 528 km!

De versie die het leed voor de petrolhead moet verzachten is de EV6 GT. Deze heeft een duizelingwekkende 585 pk: even veel als een Mercedes-AMG GT R. Ook de sprinttijd zit niet ver van deze supercar van Mercedes af: 3,5 seconden naar de 100. In een Kia! Dit kost natuurlijk wel actieradius, al is 400 km niet bizar slecht. Dit alles gaat je vanaf 63.595 euro kosten. Fors voor een auto die anders onder de 45.000 euro komt, maar gerechtvaardigd door zeer potente specs.

Plus RWD GT 229 pk 585 pk 528 km 400 km 7,3 sec 3,5 sec RWD AWD 52.095 euro 63.595 euro

Mercedes EQA

De Mercedes EQA kost 49.995 euro als basisversie. Is dat even vervelend! Wij vonden het in ieder geval genoeg om hem toch mee te laten tellen. De versie voor op-vijf-euro-na-50-mille is de EQA 250 met voorwielaandrijving. Deze heeft nette cijfers, maar vooral bedoeld om de vanafprijs onder de 50.000 euro te houden. Want eigenlijk wil je ofwel de 300 of 350 4MATIC, die allebei een extra motor voor de achteras krijgen. Dat helpt met de sprint, helemaal bij de duurste 350, maar qua actieradius levert het slechts 6 kilometer op als je upgradet. Kortom: de verschillen zijn klein, behalve op de sprint.

250 300 4MATIC 350 4MATIC 190 pk 228 pk 292 pk 424 km 430 km 430 km 8,9 sec 7,7 sec 6,0 sec FWD AWD AWD 49.995 euro 55.440 euro 58.162 euro

Mercedes EQC

De EQB volgt binnenkort, dus we springen eerst even naar de EQC. De eerste volledig elektrische Mercedes sinds het serieus aan is (we rekenen de SLS E-Drive en de B250 Electric even niet mee) en qua cijfers is het een directe concurrent voor de Audi e-tron 55 quattro en BMW iX3. De Mercedes delft wel het onderspit op basis van actieradius, maar de verschillen zijn niet gigantisch. Wel is de Mercedes nipt het goedkoopste van de drie.

400 4MATIC 408 pk 431 km 5,1 sec AWD 68.095 euro

Tesla Model X

Dan de koningen der cijfers. Je kunt namelijk nog steeds de dure jongen van de premium elektrische SUV modellen, de Tesla Model X, kopen. Sinds de bijtellingsregels voor dure auto’s is deze auto fiscaal totaal oninteressant. Als zevenzits SUV is het misschien nog wat voor jou. De basisversie is al vrij duur, maar zet al goede cijfers neer. Net geen 600 km actieradius en 0 naar 100 in 3,9 seconden. Als je echt gelanceerd wil worden, neem de sportversie Plaid. Met 1.020 pk schiet deze naar 100 in 2,6 seconden en dat voor slechts 10 ruggen meer dan de Long Range. Zoals de naam zegt is laatstgenoemde wel iets beter qua rijbereik, maar ook dat mag eigenlijk geen naam hebben.

Long Range Plaid 680 pk 1.020 pk 580 km 547 km 3,9 sec 2,6 sec AWD AWD 109.990 euro 119.990 euro

Tesla Model Y

Bij de kleine broer Tesla Model Y meer van hetzelfde. Deze is schappelijker geprijsd met ook maar een klein prijsverschil tussen de Long Range en Performance. De Long Range komt een nette 507 km ver en naar 100 sprinten in vijf seconden is ook prima. Iets van die afstand inleveren en er slechts 3,7 seconden over doen, kan voor zes duizend euro meer. Zo simpel kan het zijn: kies je actieradius of brute kracht?

Long Range Performance 441 pk 571 pk 507 km 480 km 5,0 sec 3,7 sec AWD AWD 64.000 euro 70.000 euro

Volkswagen ID.4 GTX

Ook de ID.4 is stiekem niet perse één van de premium elektrische SUV’s, want in basis is het een auto van minder dan 40 mille. De topversie GTX willen we toch even meenemen. De eerste elektrische VW met een sportief label is een goed gemiddelde qua specs, actieradius en prijs. En hier is het ook simpel: de ID.4 GTX is de enige versie waar alle wielen worden aangedreven, dus vandaar die 299 pk. Voor alles vanaf 52.990 euro mag je er één meenemen.

GTX 299 pk 480 km 6,2 sec AWD 52.990 euro

Volvo C40 Recharge

Ten slotte in deze lijst over de premium elektrische SUV hebben we nog de Volvo C40 Recharge. De coupébroer van de XC40 is typisch zo’n auto die niks fout doet, maar ook nergens in uitblinkt. Met 408 pk en 4,7 seconden naar de 100 is hij aardig rap, maar verlegt hij geen grenzen ten opzichte van een Model Y. Met 57.995 euro is hij goedkoper dan het meeste in deze lijst, maar het is geen budgetknaller voor onder de 50.000 euro. En ook de actieradius van 442 km ligt precies in het midden van vele rivalen. Kortom: je liefde dan wel aversie jegens Volvo moet bij de C40 voor de verkoopcijfers zorgen.