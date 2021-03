Model S en A8 populairste premium auto's ter wereld - Autoblog.nl

Huh, maar die zijn toch helemaal niet premium? Toch zijn het de populairste premium auto’s op deze wereld!

Ah, het verschil tussen perceptie en intrinsieke kwaliteiten. Daar zouden ze eens een goed boek over moeten schrijven. Enkele grootheden als Kotler hebben zich er succesvol aan gewaagd. De conclusie is simpel: mits goed uitgevoerd kun je met marketing veel bereiken.

Voor vandaag hebben we een overzichtje van de populairste premium auto’s ter wereld. Volgens über-purist @jaapiyo is er op dit moment maar één auto ‘echte’ premium en dat is de Ferrari 812 Superfast. De Britse publicatie Money deed een onderzoek dat niet nodig is, maar waarvan de uitkomst absoluut voer zijn voor discussie.

De populairste premium auto ter wereld is namelijk de Tesla Model S! Een auto waarvan sommige dinosauriërs betwijfelen of het een premium auto is, is gewoon het populairst. In 29 landen stond de auto op nummer 1! Misschien wel verrassender is de nummer 2, want dat is namelijk de Audi A8. Een relatief ingetogen, bijna anonieme zakensloep. De BMW X7 is dan geen verrassing. Alhoewel, dat die populairder is dan een Cullinan is dan weer vreemd. Die is namelijk nog meer premium.

Overzicht populairste premium auto’s:

Telsa Model S (29) Audi A8 (22) BMW X7 (19) Porsche Panamera (17) Range Rover SVR (15) Rolls-Royce Phantom (10) Range Rover Vogua (6) Rolls-Royce Cullinan (3) Jaguar XJ (3) Bentley Continental GT (3) Lincoln Navigator (2) Bentley Bentayga (2) Aston Martin Vantage (2) Lexus LS (1) Aston Martin DB11 (1)

Het meest jammere is dat er slechts één sportieve auto in het lijstje van de populairste premium auto’s staat, de Aston Martin DB11. Deze staat dan ook nog eens helemaal onderaan.

Niet wetenschappelijk

Dan uiteraard even de angel uit het onderzoek houden. Uiteraard was het geen wetenschappelijke scriptie. Want het gaat om data afkomstig uit de zoekmachine Google, jullie allen niet onbekend. Per land werd gekeken welke premium auto’s het meest gezocht werden. In totaal werd de data van 148 landen gebruikt.

We weten het: je kan verder niet zoveel met deze uitslag van populairste premium auto’s. Behalve dan wellicht dat de tijden aan het veranderen zijn en auto’s als de Audi A8 en Tesla Model S veel meer premium zijn dan je had gedacht. Mocht je het er (niet) mee eens zijn, laat het weten, in de comments!