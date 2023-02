Elektrische RAM 1500 is een belachelijk succes

De RAM 1500 REV is nu al een belachelijk succes.

Vorig weekend schreven we reeds over de elektrische variant van de RAM 1500. Deze ooit Dogde Ram genoemde pickup, is in Nederland een niche favoriet van marktkooplui en andersoortige Amerikanofielen. Afgelopen week was de auto nog in het nieuws omdat er een optocht georganiseerd werd met meerdere RAMs, ter nagedachtenis aan de omgebrachte 10-jarige Gino uit Maastricht. Groot, bruut, krachtig…het is een type auto waar een jonge man (m/v/i) zijn hart aan kan verpanden.

Waar dit soort pickups bij ons een rariteit zijn, zijn ze in Amerika gigantisch. Niet alleen qua afmetingen, maar ook qua verkoopaantallen. Voor het juiste perspectief: Ford verkoopt ieder uur van de dag ongeveer 100 F-150’s. En dan hebben we het niet over de werkweek, maar over 24 uur per dag, 7 dagen in de week. The mind boggles.

De RAM 1500 is net niet zo succesvol als de Ford, maar alsnog verdient Stellantis er een goede boterham aan. De RAM 1500 doet ongeveer 60 procent van het volume dat de F-150 haalt. Men moet dus mee in de vaart der volkeren en dat betekent elektrificatie. De Ford F-150 Lightning is immers al beschikbaar en de Chevrolet Silverado EV is aangekondigd. Daarnaast heb je nog kapers op de kust als RIVIAN en Tesla. Stellantis kan het zich dus niet veroorloven om te slapen aan het stuur.

Tijdens de superbowl van vorig weekend, kondigde RAM middels een reclamespotje zodoende de RAM 1500 REV aan. Sommigen hadden na de concept gehoopt dat er iets revolutionairs zou komen. In plaats daarvan staat er eind volgend jaar een vrij normale RAM 1500 in de showroom, alleen dan eentje op stroom en met iets ‘modernere’ lampen.

Er ging ook direct een site online waar je vast een bestelling kon plaatsen. Maar, de RAM 1500 REV is nu al zo’n belachelijk succes, dat RAM geen bestellingen meer aanneemt. Geïnteresseerden kunnen zich wel inschrijven voor een nieuwsbrief om verwittigd te worden wanneer de elektro-pickup wel weer te koop is. Op dat moment kunnen ze dan zeggen ‘shut up and take my money!‘.

De markt voor elektrische pickups blijkt dus sterk te zijn. De Ford F-150 Lightning kende ook een groot aantal reservaties voordat de auto daadwerkelijk op de markt kwam. Inmiddels rijden sommige ervan echter op een generator rond…