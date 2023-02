Dit is de productieversie van de RAM 1500 REV

De productieversie van de RAM 1500 REV is helaas wat minder heet dan het concept.

Onlangs presenteerde Stellantis een nieuwe elektrische weldoener in de vorm van de Dodge RAM 1500 Revolution BEV. De RAM 1500 is in ‘Murica traditioneel de tegenhanger van de Ford F-150 en Chevrolet Silverado in het fullsize pickup truck segment. Het is daarmee een hele belangrijke auto voor Stellantis, want hoog volume en lucratief segment.

F-150 en Silverado

Nu zijn die andere twee reeds aan de accu’s gegaan. Ford heeft de F-150 Lightning, waar @wouter onlangs mee op pad ging. Bij Chevrolet kan je inmiddels ook de Silverado EV bestellen. Dus kan RAM niet achterblijven. Zodoende komt men vandaag op de proppen met de productieversie van de RAM 1500 Revolution BEV. Men heeft de hele mond vol iets afgekort en het model heet nu officieel de RAM 1500 REV.

Niet de flair van het concept

In vergelijking met het conceptmodel, is de RAM 1500 REV een stuk conservatiever vormgegeven. Het plaatwerk is gewoon hetzelfde als dat van RAMs op dinosap. Op de motorkap kap van de frunk prijkt een ‘REV’ logo. Alleen de lichtunits hebben een ‘modernere’ elektrovibe. Speciale velgen die ‘dicht’ zijn voor extra actieradius zijn ook een visuele hint dat het om een EV gaat. Maar geen aparte koets of iets dergelijks dus. RAM volgt hier de weg van Ford, dat hetzelfde doet met de F-150. Chevrolet gebruikt voor de Silverado EV wel significant ander plaatwerk dan voor de reguliere Silverado’s.

Ook het interieur van de 1500 REV is krek eender aan dat van zijn benzine-stokende broeders. Alleen een scherm voor de passagier is een toevoeging die in ieder geval op de eerste persfoto’s te zien is. In de neus is er een waterdichte frunk, zoals we dat ook kennen we van de F-150 Lightning en andere joekelige EV’s.

Onderscheidende waarde

Tot zover dus eigenlijk een beetje een ‘been there done that’ verhaal. Wat onderscheidt de RAM 1500 REV dan wel van zijn concurrenten? Wel, de niet onbelangrijke range. De RAM 1500 heeft naar verluidt een maximale actieradius van 500 mijl. Tevens belooft RAM dat je nóg meer gewicht kan trekken dan met een Silverado EV of F-150 Lightning. Voor ons Europeanen (op enkele marktlieden na) volstrekt irrelevant, maar voor veel Amerikanen van veel hogere importantie dan de nul-naar-honderd en dat soort triviale zaken.

Superbowl commercial

Vanavond/vannacht zal de RAM 1500 REV schitteren voor het volk, in een superbowl commercial. Dit wordt een gevalletje puberhumor, waarin men het heeft over premature electrifcation, als twist op premature ejaculatie. Wokies zullen ervan gruwen, maar die behoren toch al niet tot de traditionele doelgroep van RAM. Hoewel…het is natuurlijk wel enorm goed voor het milieu zo’n EV. En je betaalt geen CO2 taks, als ‘ie ooit naar Europa komt.

Grijze import

Dat laatste zal net als met al die RAMS die je nu al op de weg ziet dan waarschijnlijk moeten gebeuren via grijze import. Ondanks dat Ford Europa kennelijk bezig is te onderzoeken of ze de F-150 Lightning officieel naar deze contreien kunnen brengen. De kans dat dat daadwerkelijk lukt lijkt ons al klein. De kans dat Stellantis de RAM 1500 REV officieel gaat aanbieden bij Peugeot of Opel dealers, lijkt ons nog kleiner.

Even contact opnemen met een van de importboeren dus maar…Die kunnen na de superkom vast een aanbetaling doen van 100 Dollar op ramrev.com. Koop dan!!1!