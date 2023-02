Honda werkt aan blubberdikke mysterieuze CR-V racer

De flank van deze nieuwe blubberdikke Honda CR-V is net zo dik als de rest van de auto.

De Honda CR-V is niet per se een auto die je associeert met bakken vol met geconcentreerde vurige passie. Sterker nog, waarschijnlijk heb je er als Nederlander sowieso bijna geen associatie mee. Vroegah, toen de SUV hype nog in de kinderschoenen stond, was de auto eventjes populair.

Zo rond de eeuwwisseling had je er een voor circa 30K en veel gezinnen vonden dat wel interessant. Maar ja, tegenwoordig doet de goedkoopste CR-V in Nederland ruim 50K. Dan heb je een hybride met CVT en voorwielaandrijving, waar alsnog bijna 10K CO2-taks opzit. Daar is vrijwel niemand meer voor in de markt.

Honda zal, de populariteit van Max Verstappen ten spijt, geen illusies koesteren dat ze de Nederlandse markt alsnog gaan verover met een imago-booster. Maar wellicht voor andere markten, zijn ze wel bezig een blubberdikke CR-V te maken. De auto voor de brave huisvrouw (m/v/i), wordt omgeturnd in een waar racemonster. De werktitel luidt Honda CR-V Hybrid Racer Project Car.

Waar de auto voor gebruikt gaat worden, is onzeker. De achtervleugel doet denken aan een Pikes Peak monster. Honda laat zich niet in detail uit over de aandrijflijn, maar zegt wel dat de auto ‘meer dan 800 pk’ heeft. Dat is dus serieuze materie. Er is niet zo een twee drie een raceklasse te bedenken waar de combinatie van het formaat en het vermogen in past.

De koets, voor zover we die kunnen zien, is een explosie van wielkastverbreders, splitters, turning vanes en spoilers, uitgevoerd in carbon. De koets scharniert ook in het midden omhoog, zoals bij een Lancia Delta S4. Dat suggereert dat de krachtbron(nen) in het midden huist/huizen. De sfeer van de Civic CRX herleeft.

Op 28 februari doet Honda uit de doeken wat het wil met dit project van Honda Performance Development (HPD) en de Amerikaanse divisie van Honda. Misschien een nieuwe dienstauto voor Max naast zijn Ferrari Monza SP2 en Ferrari SF90?