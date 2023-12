Rijke Russen kunnen nog steeds Ferrari’s en Lambo’s kopen

Via een omweg komen nog altijd luxe auto’s Rusland binnen.

Door allerlei sancties denk je misschien dat het geen reet aan is voor de rijkste Russen om te leven in het land. Zo doen de meeste Westerse bedrijven geen zaken meer met Rusland, wat betekent dat de inwoners ook geen nieuwe speeltjes kunnen kopen. Toch? Fout.

De nieuwste modellen van Ferrari en Lamborghini rijden gewoon rond op Russische bodem. Met dank aan een importconstructie. Hoewel Rusland keihard geraakt wordt door de sancties, heeft het naburige land Wit-Rusland niet te maken met deze beperkingen.

Luxe auto’s in Rusland

Er zijn bedrijven die via Wit-Rusland onder andere luxe auto’s afleveren in Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke Russische journalistieke platform Verstka Media. Daarover bericht de Telegraaf. Onder andere een Ferrari SF90 Stradale, een Lamborghini Urus en een Rolls-Royce Cullinan gaan zo de grens over.

Daardoor hoeven rijke Russen niet bang zijn dat ze over de grens scheef worden aangekeken. Ze kunnen nog steeds leven in hun bubbel in Rusland, met toegang tot het nieuwste speelgoed. De cijfers zijn via het onderzoeksplatform aan het licht gekomen. Officiële autoverkoopcijfers zijn er niet, omdat de automerken geen directe zaken doen met Rusland.

In totaal zouden er al meer dan 1.000 luxe auto’s sinds het uitbreken van de oorlog via deze weg Rusland ingevoerd. Het is big business. Er zijn zo’n 30 bedrijven actief in Wit-Rusland die zich bezighouden met het exporteren van auto’s naar Rusland. Samen hebben ze al voor meer dan 100 miljoen euro aan auto’s geëxporteerd.

Wit-Rusland is op dit moment de koning van het schaakbord. Hoewel Rusland op economisch gebied hard geraakt wordt door allerlei sancties, hebben ze dankzij dit soort constructies nog altijd toegang tot Westers brood en spelen. Zoals in dit geval Ferrari’s, Lamborghini’s en andere luxe auto’s.