Elektrische Rimac heeft een belachelijk hoge topsnelheid

En als we zeggen ‘belachelijk hoge topsnelheid’, dan bedoelen we ook ‘belachelijk hoge topsnelheid’.

Je kunt veel zeggen over elektrische auto’s. Dat ze geen beleving bieden bijvoorbeeld. Dat je het motorgeluid mist. Of dat er alleen bejaarden in rijden. Of kantoorpikkies in een slecht zittend C&A pak bijvoorbeeld, omdat ze zo lekker goedkoop zijn in de lease. Is fijn voor de baas, is hij niet zoveel kwijt voor zijn assistent manager buitendienst van een middelgrote financiële dienstverlener.

Allemaal plausibele punten. Maar als je je alleen focust op de negatieve dingen, mis je een heleboel dingen die wél goed zijn. Want reken maar dat de elektrische auto een heleboel voordelen heeft ten opzichte van de auto met de conventionele verbrandingsmotor. Een ding is bijvoorbeeld de pure snelheid die die dingen weten te halen.

Rimac is de daddy als het op topsnelheid aankomt

Zo weten we allemaal dat de gemiddelde Tesla Model 3 al sneller weg is bij het stoplicht dat 95% van alle ‘ouderwetse’ auto’s. Kun je nagaan als je een beetje meer investeert in een wat dikker model. De Model S Plaid bijvoorbeeld. 0-100? Minder dan 2 seconden. Het hardop voorlezen van dit zinnetje duurt al lager dan dat.

Maar het kan altijd sneller. En daar komt Rimac om de hoek kijken. Hun nieuwste creatie heet de Nevera en is zoals we allemaal weten bloedverziekend snel. Mag ook wel met 1914 pk natuurlijk. 0-60 mijl doet hij in 1,85 seconden en 0-100 mijl (160 kilometer) gat in 4,3 seconden.

Ook belangrijk, de in Amerika zo belangrijke kwart mijl legt de Rimac Nevara af in 8.582 seconden. Komt Vin Diesel aan met zijn ’10 second car… Prutser! Maar de topsnelheid van dat ding mag er ook wezen. Hij loopt namelijk 412 kilometer per uur…

Belachelijk hoge topsnelheid

Laat dat maar even op je inwerken, een elektrische auto die 412 kilometer per uur haalt. Da’s een derde van de snelheid van het geluid, om het even in perspectief te zetten. Om dat te bereiken, moet je grote en zware ballen hebben, iets waar de bestuurder Miro Zrnčević de eigenaar van is.

De snelheid is officieel gemeten met allerhande honcho’s erbij en officieel geijkte apparatuur, dus het is waar. En met die belachelijk hoge topsnelheid is de Rimac Nevera de snelste elektrische productieauto ter wereld…

Wil je zien hoe een belachelijk hoge topsnelheid eruit ziet in een Rimac Nevera? Hieronder kun je een beetje een indruk krijgen.

Misschien leuk om die als volgende leaseauto te vragen bij de baas? Ben je wel lekker snel bij je klanten…