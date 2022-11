Lezersvraag: Wat is jouw favoriete wintersport rammer?

Dat zijn toch de belangrijkere zaken in het leven, weten wat jouw favoriete wintersport rammer is…

Het is alweer diep in november en al staan de barbecues nog avond na avond te roken en lopen de meisjes nog altijd met korte rokjes en dito truitjes over straat, de winter staat toch echt voor de deur. En wie winter zegt, zegt wintersport. En daar moet je naartoe, het liefst met de auto.

Maar wat is nou de beste rammer om mee op wintersport te gaan? Da’s de vraag die ons hier te redactie nogal eens bezighoudt. De meningen zijn verdeeld, zelfs bij ons, Zo vindt @willeme dat hij de ultieme wintersport rammer al in zijn bezit heeft, de witte Audi A6 3.0 V6 Quattro.

Aan de andere kant heb je @wouter. Die vindt juist zijn auto de ultieme rammer om over de Autobahn te knallen richting de Oostenrijkse alpen. En nee, niet die ouwe 911 van hem, maar de BMW 535i xDrive die hij ‘voor zijn vrouw’ heeft gekocht. En daar heeft hij best een punt. Alleen hebben die auto’s allebei 1 enorm nadeel. Ze rijden op benzine.

Mijn ultieme wintersport rammer rijdt op diesel

Benzine is naar mijn idee namelijk niet de ideale brandstof om in 1 ruk mee naar je bestemming in de Alpen te rijden. Wat dan wel, hoor ik je vragen? Elektriciteit? NEE! Natuurlijk niet. Dat valt direct af voor deze toepassing. In de kou over een snelweg met een dakkoffer gemonteerd, Dat wordt elke 200 kilometer in de rij van ladende auto’s staan.

Nee, een ideale wintersport rammer rijdt wat mij betreft op diesel. En dan niet een lullig 3-pittertje uit de Polo slowmotion, maar minimaal 6 cilinders en als het even kan zelfs 8. Daarom ben ik van mening dat van alle auto’s uit de Autoblog garage die van mij de beste wintersport rammer is, de Cayenne 3.0 diesel. Snel genoeg, relatief zuinig, 4 wielaandrijving, ruim zat en snel genoeg. Daar kan geen Maserati tegenop.

Maar wat is die van jou?

Maar het gaat hier niet om wat wij vinden, maar om jouw mening. Waarmee zou jij het liefst op wintersport gaan? Een dikke diesel SUV, of een ranke coupe met dakkoffer en een hoogtoerige benzinemotor?

Laat het weten in de comments en vooral ook waarom je dat vindt. Misschien breng je een potentiële autokoper nog op ideeën! En oh ja, als je zegt dat je het liefst met de trein, bus of het vliegtuig gaat, ben je af en doe je niet meer mee.

We zijn hier Autoblog ja? ;-)