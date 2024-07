Elektrische toekomst ineens heel erg onzeker

Dus heeft het voor bedrijven geen zin meer om de hoop op een elektrische toekomst te vestigen.

Als je kijkt naar de modelportfolio’s van de diverse merken, dan kun je zien dat de elektrische auto een telkens realistischer alternatief aan het worden is. De prijzen dalen, de actieradius stijgt en de infrastructuur wordt alsmaar beter. Er zijn telkens minder redenen om het uit onvermijdelijke uit te stellen.

Toch zij de autofabrikanten huiverig. Zo heeft Mercedes-Benz onlangs aangegeven te stoppen met het stoppen met het ontwikkelen van verbrandingsmotoren. Nu gaan ze zich toch focussen op een nieuwe generatie plofmotoren. Het is een beeld dat we bij merken zien. Die hadden meer van het EV-feestje (EVEESTJE?) verwacht.

Elektrische toekomst Ineos

Zo ook Ineos. Dat is niet alleen de sponsor van Mercedes, maar ook een enorm bedrijf. Naast een hoop spullen die je toch nooit gaat kopen, hebben ze ook auto’s in de aanbieding. Hun enige product tot nu toe is de Ineos Grenadier, een soort Defender doorontwikkeling. Die is nog voorzien van verbrandingsmotoren, logischerwijs.

Maar bij Ineos houden ze ook rekening met de toekomst en weten ze dat deze elektrisch is. Het probleem is dat ze er gewoon eventjes geen zin in hebben. Er stond namelijk een EV van het merk op stapel, de ‘Fusilier‘. Deze is enkele maanden geleden geïntroduceerd. Nu waren wij aan het wachten om er eentje te kunnen bestellen, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren.

Schuld aan de politiek!

Volgens Ineos zijn er meerdere redenen voor. Ten eerste kopen de consumenten te weinig elektrische auto’s om de investeringen te kunnen rechtvaardigen. Daarnaast geeft Ineos de geopolitiek de schuld. Met name het gesmijt met importtaksen vinden ze maar niets. Ook is er te weinig politieke duidelijkheid, zo laat Jim Ratcliffe (de CEO) weten aan AutoExpress.

Van Defender-kloon naar G-Klasse-kloon.

Nu vragen wij ons af in hoeverre ze dit ECHT vinden. De verkoop van de Grenadier loopt nog niet enorm hard en het is niet zo dat de introductie plaats zou vinden over een half jaar. Welnee, de aanvankelijke datum om de Ineos Fusilier te lanceren was 2027. Dat is over twee en een half jaar en zelfs dat gaan ze niet halen.

Het is niet zo dat de Fusilier de nek omgedraaid werd. Het is simpel uitstel. Dus je kan een paar jaar later de verouderde auto kopen.