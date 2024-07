CLE instapper nu VEEL goedkoper EN chiquer

Dat is wel chill, de Mercedes CLE instapper is nu veel goedkoper dan voorheen, terwijl die ook mooier is geworden.

Mercedes rolt langzaam het gamma uit van de CLE. Aanvankelijk kwam de auto als ‘300’, maar nu zijn er meer versies. Een 450 met zes-in-lijn motor, een CLE53 AMG voor mensen met haast en een ‘200’ voor mensen met, eh, aanzienlijk minder haast.

Mocht je zelfs 204 pk (zoveel heeft de CLE200) schromelijk overdreven vinden, hebben we goed nieuws voor je: de Mercedes CLE is goedkoper geworden! En ja, dat komt omdat ‘ie trager is. Mercedes introduceert namelijk de CLE180! En dat is eigenlijk significanter dan je zou denken.

Wat zijn de cijfers van de CLE instapper?

De CLE instapper heeft 170 pk (bij 5.500 toeren) in de aanbieding. Het koppel bedraagt 250 Nm. Dat is niet heel veel, maar komt al bij slechts 1.800 toeren vrij. Een negentraps automaat die de motor constant in het goede toerengebied houdt, is ook standaard. Daarmee kun je in 8,9 seconden naar de 100 km/u ‘sprinten’.

Het is niet een auto voor mensen met haast. Het zijn van die auto’s die prima voldoen in Nederland. Als je normaal rijdt heb je nooit het idee tekort te komen, ook niet als je even moet inhalen. Alleen op de Autobahn merk je boven de 200 km/u dat je wat surplus aan vermogen mist. Is dat erg? Nee joh, we zijn gewoon verwend.

Een groot voordeel van de CLE180 is dat deze standaard geleverd wordt als Luxury Line, op alle andere versies is het AMG-pakket standaard. Niet alleen scheelt dat duizenden euro’s, het is ook een stukje fraaier.

Met een AMG-pakket wordt het al snel ‘fout’. In de juiste kleurstelling is zo’n Luxury Line erg fraai. Hierboven zie je ‘m helemaal standaard, maar hieronder als we even kunnen configureren:

‘Concurrentie’ CLE180

Concurrenten zijn er natuurlijk nauwelijks. Bijna alle fabrikanten zijn gestopt met het maken van coupés. De Audi A5 Coupé bestaat in Nederland niet meer. Opmerkelijk genoeg heeft BMW twee (stiekem rie) concurrenten in huis. De meest directe concurrent is de BMW 4 Serie Coupé, waarbij de 420i met 184 ok de instapper is en qua prestaties vergelijkbaar is met de CLE200, niet de 180. De BMW 2 Serie Coupé is bijna even groot, zwaar en duur als zijn grote broer en is er wel met een ’18i’ basismotor: de 218i Coupé.

BMW 218iA Coupé | € 56.805

BMW 420iA Coupé | € 60.240

Mercedes-Benz CLE180 Coupé Luxury Line | € 62.697

Toyota GR Supra Launch | € 73.995

CLE instapper interessanter als cabriolet

De Mercedes-Benz CLE 180 is er naast coupé ook als cabriolet. Hierbij is de komst van de instapper nog interessanter, want er is namelijk geen plug-in hybride als semi-voordelig alternatief. Dus je bespaart 8 mille die je mooi kunt uitgeven aan fraaie lederen bekleding en een mooie lak.

Concurrentie CLE 180 Cabrio

BMW 420iA Cabriolet | € 68.542

Audi A5 35 TFSI Advanced Edition | € 69.127*

Mercedes-Benz CLE 180 Cabriolet Luxury Line | € 72.647

*alleen uit voorraad leverbaar.

Alle CLA180’s zijn samen te stellen op de configurator van Mercedes-Benz. Wel eventjes aan de baas toestemming vragen of het mag onder werktijd. Dat hebben wij ook gedaan!

Meer lezen? Dit zijn 10 elegante Mercedes coupés op een rij!