Is dat niet de ultieme familieauto voor bestuurders met een schoon geweten? Een elektrische Volvo stationwagon!

Volvo maakt op dit moment heel erg veel crossovers. De XC40 is on ons land enorm populair en wereldwijd is de XC60 een van de bestverkochte auto’s in zijn klasse. Het merk was vroeger bekend om zijn stationwagons, maar de markt is toch meer geïnteresseerd in crossovers.

Als je hier in Noord-Europa om je heen kijkt lijkt dat reuze mee te vallen, maar in de VS kun je wel een V90 krijgen, maar dan ben je echt een individualist.

Potentie

Als de markt zo klein is, heeft het dan nog wel zin om door te gaan met stationwagons? Warren Davidson, honcho bij Volvo, laat aan het Australische WhichCar het volgende weten:

Het is vooral Europa waar ze echt verkocht worden. We denken echter wel dat er nog altijd vraag naar zal blijven. We hebben dan ook een lange geschiedenis met stationwagons. Sommige concurrenten hebben dit marktsegment al verlaten, maar wij zien er nog wel degelijk potentie in. Warren Davidson, schreef nooit het nummer Regulate.

Dat klinkt in elk geval positief. Volvo heeft zich met moederbedrijf Geely al vroeg gericht op het elektrificeren van auto’s. Het concern heeft dan ook diverse schaalbare platforms voor elektrische auto’s.

Elektrische Volvo stationwagons:

Dit zorgt ervoor dat Volvo ook de afweging kan maken om andere autotypes te maken dan enkel en alleen de keiharde verkoopknallers. Volgens WhichCar is een elektrische Volvo stationwagon dan ook slechts een kwestie van tijd.

Zonder al te specifiek te zijn over toekomstige modellen, zie ik erg naar uit. We zijn beroemd om onze stationwagons. Warren G, niet de neef van Dr. Dre.

Over elektrische auto’s is Meneer Davidson ook vrij zeker. Daar wil Volvo zo snel mogelijk overstappen, daar waar de markt het toelaat. In de VS is de vraag naar auto’s met plofmotor nog veel te groot om te negeren. Maar, het merk is al stapsgewijs afscheid aan het nemen van de verbrandingsmotor. Dat begon al met de keuze voor viercilinders en plug-in hybride aandrijflijnen.

In sommige markten is Volvo over een jaartje of twee (2026) al een geheel elektrisch merk. In 2030 is het sowieso een merk dat alleen EV’s zal verkopen. Nu de stationwagon min of meer bevestigd is (evenals een elektrische toekomst), kunnen we er vrij zeker van zijn dat er een elektrische Volvo stationwagon zal komen.

