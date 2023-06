Urus wordt groener, huidige V8 komt te vervallen

De Lamborghini Urus wordt groener en gaat zijn huidige motor verliezen.

De Lamborghini Urus is een doorslaand succes. Ondanks dat het niet heel erg veel met een Lamborghini van doen heeft en de puristen er hun vraagtekens bij zetten, kan Lamborghini ze niet snel genoeg bouwen. En ja, ondanks de vele Audi en Volkswagen-onderdelen van de offroad-Lamborghini, betalen klanten graag de meerprijs voor een Lamborghini-koetswerk en badge.

De Urus was dermate lang populair, dat Lamborghini niet eens de moeite hoefde te doen om meerdere uitvoeringen maken. Ze hadden maar één versie en die bleek niet aan te slepen. Sinds kort hebben we ook een iets ruigere versie, de Urus Performante. Maar er staan een paar heel erg grote wijzigingen aan te komen voor de Urus. Dat meldt Stephan Winkelmann aan Autocar.

Urus wordt groener

Zo verliest de Urus zijn huidige motor. Althans, de huidige aandrijflijn. Vanaf 2024 zal de Urus enkel en alleen hybride zijn. Is dat een verrassing? Ja, toch wel. Dat ze al zo snel overstag zouden gaan, zagen we niet aan aankomen. Zeker niet omdat de Urus ook erg populair is in oorden waar milieumaatregelen gelijk staan een LHBTI-rechten en vrijheid van meningsuiting. Dus daar kon het huidige model nog jaren mee.

De hybride Urus zal alle Urussen gaan vervangen. Aan de andere kant is het ook weer niet moeilijk natuurlijk. De Urus deelt techniek met de Porsche Cayenne en die kun je krijgen met diverse hybride aandrijflijnen. Dus wellicht krijg je nu kiezen uit diverse PHEV’s. Mocht je liever enkel en alleen een V8 wensen, dan moet je snel zijn. Die bouwen ze tot einde 2024. Daarna is het over en uit. Gezien de lange wachttijden kan het zijn dat je al te laat bent.

Hoop te doen

Lamborghini zal het daar niet bij laten. Er komt namelijk ook een elektrische Urus. Die verschijnt in 2028. We schatten in dat dat de tweede generatie zal zijn. Uiteraard deelt deze zijn techniek met de elektrisch Porsche Cayenne die ook op stapel staat. Deze nieuwe generatie zal wederom heel sexy zijn (aldus Winkelmann), maar ook ietsje praktischer. Het zicht rondom moet namelijk er flink op vooruit gaan.

Waarom moeten we nog zo lang wachten op een elektrische Urus? Simpel, Lamborghini is alsnog een klein merk en ze hebben zat te doen. In de tussentijd houden ze zich bezig met diverse varianten van de nieuwe Revuelto, de opvolger van de Huracan en dus die groene Urus.

Meer lezen? Check dan deze 15 Lamborghini’s Urus op Nederlands kenteken!