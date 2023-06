VDL NedCar beste fabriek van Europa (en Afrika)

Sta je dan met je goede gedrag! VDL NedCar is gewoon de beste fabriek op deze kant van de planeet.

In Nederland zijn we niet gauw tevreden. We hebben een F1-coureur die zijn stinkende best doet, maar heel Nederland kraakt ‘m af (ook omdat een andere Nederlandse F1-coureur het wel goed doet). Spyker? Daar zijn wij Hollanders al sceptisch over sinds 2001. En onze grootste autofabriek? Stelletje stakende Limburgers! Werken met je kadavers!

VDL NedCar beste fabriek in Europa

Maar wat blijkt, al die kritiek is dus gewoon zwaar onterecht. Want VDL Nedcar is gewoon eventjes de beste fabriek die er is op dit continent, dames en heren. Dat meldt VDL Nedcar. Ze hebben de prijs overigens niet aan hun zelf uitgereikt. Nee, het is een prijs die ze terecht in ontvangst mogen nemen. Het betreft namelijk de J.D. Power Awards. Die kennen wij van klantentevredenheid van auto’s, maar ze doen dus heel veel meer.

VDL Nedcar heeft twee awards gewonnen. De belangrijkste is die van ‘Beste autofabriek van Europa en Afrika’. De klanten waren het meest tevreden bij auto’s gebouwd in deze fabriek.

Beste auto in zijn segment uit Nederland

Dat klinkt wat vergezocht, maar het is eigenlijk juist een heel goede indicatie. Juist op het gebied van afwerking en eindcontrole kan een fabriek zich onderscheiden. Dus VDL NedCar is misschien niet de goedkoopste, ze leveren dus wel de beste kwaliteit.

Nog een gouden medaille was er voor de Mini Cabrio. Dat was namelijk de beste auto in zijn segment als het gaat om klanttevredenheid. Nu hebben we hier wel een heel kleine kanttekening bij, maar ook een compliment.

Het segment van de Mini Cabrio is namelijk niet zo heel erg groot. Kleine, betaalbare cabriolets zijn bijzonder schaars op het moment. Aan de andere kant, dat betekent dat dat de grootste concurrent de Mazda MX-5 is, een auto die geroemd wordt om zijn bouwkwaliteit.

Kortom, hartstikke goed werk geleverd en hopelijk is er een slimme salesmanager bij VDL die nu even een fabrikant vindt om hier toffe auto’s te bouwen. We beloven dat we er trots op zullen zijn.

Meer lezen? Dit zijn de 14 duurste tweedehands auto’s uit Nederland!