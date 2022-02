Mild gekietelde RS6 is al krankzinnig sterk

Met deze mild gekietelde RS6 kun je de nieuwe het al behoorlijk lastig maken.

De nieuwe Audi RS6 is de auto die alles kan. Een grote kofferbak, lekker vele luxe en oh ja: een enorm sterke biturbo V8! Wat wil een mens nog meer? Logisch dus dat het een populaire auto’s voor voetballers, rappers en andere veelvermogende hippe mensen die gezinsuitbreiding op de planning hebben.

Maar laten we even heel eerlijk zijn: is de nieuwe RS6 heel anders dan het uitgaande model? Natuurlijk, qua infotainment en gadgets is het nieuwe model een stap vooruit, maar de oude heeft ook nog voldoende potentie om er wat van te maken. Dat laat deze mild gekietelde RS6 zien.

Samenwerkingsproject

In dit geval is het een samenwerkingsproject tussen een aantal veredelaars: Corspeed, JMS Fahrzeugteile en Aerotechnik. De auto is voorzien van wielen van Corspeed, modelletje DeVille. En nee, dat heeft niets te maken met de fameuze Cadillacs van weleer. De velgen zijn 10,5 x 21 groot met een vrij aggressieve ET-waarde van 15. Mede daardoor is er een flink concave look mogelijk, iets dat helemaal in is anno 2022.

Om die enorme velgen liggen Dunlop Sportmaxx-banden in de maat 285/30 ZR21 rondom. Dat zijn enorme patta’s, maar het grappige is dat je de nieuwe RS6 af-fabriek al kunt krijgen met 22 inch.

Vermogen mild gekietelde RS6

Om te zorgen dat de auto ook nog goed de bocht om gaat, is er een KW Variant 3-schroefset gemonteerd. Deze kun je niet alleen in hoogte instellen, maar ook qua ingaande én uitgaande demping. In dit geval staat de mild getunede RS6 vóór 40 millimeter lager en achter 35 millimeter.





De Zwitserse professoren van Aerotechnik hebben zich met de motor bemoeid. De 4.0 liter V8 levert nu geen 560 pk, maar 670 pk. Bij Corspeed geven ze aan dat ze nog veel meer plannen hebben met deze snelle station. Zo komt er nog een andere uitlaat onder en hebben ze ‘styling upgrades’ in de aanbieding. Maar moeten ze dat wel doen? Want eigenlijk is zo’n mild getunede RS6 helemaal af.

