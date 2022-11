Elf keer toegestane hoeveelheid voor Rotterdamse

Elk keer de toegestane hoeveelheid achter de kiezen. Elf! Zelfs een wandelende fles Jägermeister krijgt dat niet voor elkaar.

Autorijden met een alcohol op is nooit verstandig. In principe is daar niet echt een gradatie in. Je doet het wel of niet. Maar als we berichten lezen die we nu binnenkrijgen, lijkt dat toch het geval te zijn.

Net even te kort gewacht voordat de biertjes zijn afgebouwd of net een wijntje te veel op kan natuurlijk niet, maar zoals we verklappen in de titel hebben we te maken met een Rotterdamse dame die elf keer de toegestane hoeveelheid heeft geblazen.

Er zijn twee Wirdums in Nederland. Wisten jij dat?

Onder het motto ‘geen fecaliën droppen waar je woont’, toog de beste dame in kwestie naar het noorden van het land. In de buurt van Wirdum (wij moesten het ook even opzoeken op Google Maps). Let wel, het gaat om het Friese Wirdum, tijdens de zoektocht naar Wirdum kwamen we tot de ontdekking dat er ook een Wirdum ligt in Groningen. Wat een maffe wereld is het toch.

Enfin, terug naar de beroepsalcoholiste. Het is natuurlijk knap om veel te drinken, maar dat je dan nog durft te rijden gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Het gebeurde wel en zoals je kunt voorstellen ging dat niet van een leien dakje. Daardoor viel ze op en hield het Politie Basisteam Leeuwarden haar aan.

Elf keer toegestane hoeveelheid

Uiteraard geen P-tje voor deze dame, want toen ze in de buurt kwam van dat blaasding, sloeg ‘ie al op tilt. Op basis daarvan werd ze meegenomen naar het bureau. Daar bleek dat ze 1015 Ugl blies, een promillage van 2,33. Dat is echt veel te weinig bloed in je alcohol om fatsoenlijk te kunnen functioneren en het is elf keer de toegestane hoeveelheid.

Nu moeten we er wel eerlijk bij zeggen dat we het ietsje spectaculairder maken dan dat het is. Ze was namelijk een beginnend bestuurder en die mogen maar 88 Ugl blazen. De dame in kwestie kreeg een rijverbod van 15 uur én haar rijbewijs werd ingenomen.

Via: rijnmond.nl