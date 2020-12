Mercedes geeft toe dat ze de motor hebben teruggeschroefd - Autoblog.nl

Het hoge woord is eruit bij Mercedes. Ze hebben inderdaad de motor een tikkie teruggeschroefd.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi van gisteren leverde een daverende verrassing op. Niet de oppermachtige Mercs, maar Max Verstappen pakte de pole position voor de race. Het was de eerste keer sinds 2013 dat Mercedes niet de pole pakte op het Yas Marina Circuit. Volgens Christian Horner was het ook de eerste keer dat Mercedes niet de pole pakte dit seizoen. Daarbij was hij eventjes vergeten dat Lance Stroll natuurlijk in Turkije de snelste was op zaterdag. Of zou het Britse humor zijn en duiden op het feit dat de RP20 van Racing Point stiekem een W10 is?

Hoe dan ook was het voor de Nederlandse fans natuurlijk een opsteker. En ook wel voor de neutrale fans trouwens, want de Mercedes dominantie begon in 2017 al redelijk oud nieuws te worden. Maar, was het allemaal wel echt? We hebben immers al eerder gezien dat Das Haus af en toe een race ‘weg lijkt te geven’. Vraag dat maar aan Michael Bleekemolen…

Ook Lando Norris, gisteren knap vierde, vond het allemaal maar raar. Hij gaf op dit lange circuit maar een dikke twee tienden toe op de Mercs. Normaal gesproken is het verschil volgens hem een hele seconde. Zonder in details te treden, zei de Brit dat hij ‘wel een idee had waar het aan zou kunnen liggen’. Een aantal van jullie scherpe geesten in de comments kopte dit voorzetje vervolgens snoeihard binnen.

Voor degenen die de speculaas allemaal maar onzin vonden, heeft Mercedes inmiddels roet in het eten gegooid. Bij Autosport heeft de brigade uit Stuttgart namelijk gewoon glashard toegegeven dat ze hun epische motor wat teruggeschroefd hebben voor dit weekend. Niet simpelweg om de spanning wat op te voeren voor de fans -uiteraard-, maar omwille van de betrouwbaarheid. Na de spectaculaire ontploffing van Perez’ motor tijdens de Grand Prix van Bahrein en wat andere kleine problemen, gaat Mercedes dit weekend op zeker. Volgens Toto Wolff himself zit het ‘m in de MGU-K:

We’ve got a bit of a gremlin sitting in there. The MGU-K is below the power that it should normally give. We don’t understand exactly why yet. So we’ve taken a bit of performance out of it, on all the Mercedes engines. Toto Wolff, heeft zelf een gremlin als huisdier

Dit verklaart dus waarom Verstappen gisteren de pole kon pakken, waarom Stroll tegenviel met slechts de achtste plek (cynici zullen daar iets van vinden) en waarom Williams het aflegde tegen Haas en Alfa. Het roept echter wel de vraag op waarom Mercedes vorige week nog wel volle polle ging. De letterlijke vlammetjes bij Checo stamden immers van die week daarvoor…