Vanaf volgend jaar ook vragen over hulpsystemen bij rijexamen

Handig om dingen te weten over hulpsystemen als je straks rijexamen doet.

Vroeger was het leven lekker makkelijk. Je had twee netten, zwevende kiezers bestonden niet, omdat iedereen vanuit zijn eigen zuil stemde en je rijexamen was ook lekker simpel. Je reed een rondje om de kerk en dan was je er wel.

Maar dan nu. Alles is anders. We hebben zo’n 370 verschillende politieke partijen, tv kijken we op elk moment van de dag en over de hele wereld en voordat je je rijexamen mag doen, moet je zo ongeveer een gediplomeerd automonteur zijn.

En het wordt allemaal erger!

Volgend jaar vragen over hulpsystemen bij examen

Het CBR heeft namelijk een persbericht de wereld ingestuurd waarin staat dat er vanaf volgend jaar ook vragen worden gesteld over de hulpsystemen in de auto. Dus voordat je vertrekt, moet je weten hoe je alcoholslot werkt, hoe de tractiecontole uit moet en hoe je je bandenspanningssysteem reset. Ofzo.

Da’s allemaal omdat alle auto’s tegenwoordig vol zitten met hulpsystemen. En op zich is het best handig om te weten hoe dat werkt. Alleen jammer dat je als atechnische bejaarde enorm wordt benadeeld als je rijexamen wil doen. Want die weten niet hoe zo’n scherm werkt.

Maar goed. De Europese Unie heeft bepaald dat sinds 2022 in alle nieuwe auto’s die op de markt komen bepaalde rijhulpsystemen verplicht aanwezig moeten zijn. De ervaring leert dat lang niet iedereen weet welke systemen er op zijn of haar auto zitten.

Door nu vragen te stellen over die hulpsystemen, zijn de aankomend automobilisten in elk geval op de hoogte van hoe alles werkt in hun auto. En dat kan in principe nooit kwaad.

Toch?