Kabinet-Schoof veegt rekeningrijden van tafel

Wie had dat gedacht, rekeningrijden gaat in 2030 toch niet gebeuren!

Als een soort jojo danst rekeningrijden door Den Haag. Het ene kabinet ziet er brood in, terwijl het andere kabinet er niets van moet hebben. Al zo’n 20 jaar bestaat het idee, de uitvoering. Not so much.

Het eerste kabinet Rutte voelde niets voor de plannen die ooit bedacht zijn door het laatste kabinet Balkenende. Het laatste kabinet Rutte had het idee voor rekeningrijden opgepakt en in 2030 moest het toch echt gaan gebeuren. Berekeningen werden gemaakt en meerdere scenario’s lagen op tafel. Niets zat kilometerheffing in de weg.

Maar ja, toen klapte het kabinet. En met het kabinet Schoof aan het roer hoeven we geen stap naar rekeningrijden te verwachten. Nu is altijd weer de vraag of dit uitstel van executie is. Het kabinet kan er maximaal vier jaar zitten, of het klapt eerder. Welke poppetjes daarna aan het roer komen en wat de plannen dan weer zijn. Wie zal het zeggen. De jojo die rekeningrijden heet kan dan weer uit de la worden gehaald.

Drie van de vier coalitiepartijen van het kabinet Schoof zien niets in kilometerheffing. Alleen de VVD is voor. Ze moeten wel wat anders verzinnen om geld in het laatje te krijgen. Tegen 2030 rijden er fors meer elektrische auto’s op de weg. Dat betekent effectief minder benzine- en dieselauto’s. Minder liters peut is minder accijnsopbrengsten. Inkomsten die de Rijksoverheid keihard nodig heeft om een gat in de begroting te voorkomen.

Rekening rijden alleen voor EV’s

Overigens denkt onderzoeker Hans Hilbers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat rekeningrijden tussen 2030 en 2040 alsnog realistisch is. Bijvoorbeeld door het enkel in te voeren voor elektrische auto’s. Benzine- en dieselrijders betalen hun extra belastingen via accijns, terwijl EV-rijders extra bijdragen door middel van kilometerheffing. Zou het? (via Nu.nl)