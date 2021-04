Elon Musk brengt je terug naar de jaren '50 - Autoblog.nl

Elon Musk wil een laadstation neerzetten die je back to the future neemt, de jaren ’50 om precies te zijn.

Het is even wennen: een elektrische auto moet je opladen. Dat betekent dat een ‘pitstop’ meer is dan even een minuut wat benzine in je auto gooien. Je staat even een tiental minuten te wachten. Genoeg tijd om even iets anders te doen, zoals werken. Of slapen. Kies zelf maar.

Laadstations

Idealiter moet die wachttijd nog even naar beneden, maar voor nu worden laadstations soms ietsje meer. Ze grenzen vaak al aan tankstations met een winkeltje, waar je even een broodje en koffie kunt halen. Vervelen hoeft dus absoluut niet. Helemaal niet als het ligt aan Elon Musk.

Diner

Elon Musk heeft namelijk op Twitter laten weten dat ze iets leuks gaan doen. Iemand tweette vanuit Santa Monica in Californië dat het succes van Tesla in Q1 goed te zien is. Iets wat we sinds het wintersportseizoen van vorig jaar goed kennen: een laadpaalfile. De laadpaal in Santa Monica is dus een beetje over zijn capaciteit heen.

Musk reageert op de tweet met het plan. Er komt binnenkort een groot nieuw laadstation in Santa Monica. Uiteraard draaiend rondom de Superchargers, maar het wordt ook een soort retro-diner c.q. drive-in-theater. De jaren ’50 gaan een rol spelen in het plan van Elon Musk. Toen trok men ook massaal naar openbare (auto)plekken om vanuit de auto naar films te kijken en een hapje te eten.

Major new Supercharger station coming to Santa Monica soon! Hoping to have 50’s diner & 100 best movie clips playing too. Thanks Santa Monica city! — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2021

Wel zegt Elon Musk erbij dat ze dit jaren ’50 thema ‘hopen te hebben’. Het is dus nog niet bevestigd dat de diner ook echt de vorm gaat krijgen die Musk wil dat hij krijgt. Toch is Musk wel zo’n persoon die zijn zin vaak daadwerkelijk krijgt. We wachten af: het klinkt in ieder geval cool.