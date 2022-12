Elon Musk doet nog eens 22 miljoen Tesla-aandelen van de hand

Je favoriete social mediaplatform overnemen is een duur geintje, dus Elon Musk blijft maar Tesla-aandelen verkopen.

Elon Musk is onnavolgbaar. Omdat hij nog niet genoeg heeft aan Tesla, Space X, Neuralink en The Boring Company besloot hij in zijn onmetelijke wijsheid ook Twitter te kopen. Je weet wel, dat social mediaplatform waar alleen nog maar gefrustreerde 40-plussers op zitten.

Ook al zijn de hoogtijdagen van Twitter voorbij, Musk moest toch nog 44 miljard dollar ophoesten voor het platform. Of dat een goede deal is laten we even in het midden. Elon Musk had in ieder geval wel wat geld nodig om deze aankoop te bekostigen, want hij verkocht dit jaar een berg Tesla-aandelen.

Deze week heeft de Musk weer een flinke hoeveelheid aandelen van de hand gedaan. Hij verkocht zo’n 22 miljoen aandelen, ter waarde van 3,58 miljard dollar. In totaal heeft hij al bijna 40 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkocht. Dat is dus bijna het bedrag dat hij voor Twitter heeft betaald.

De koers van Tesla heeft flink te lijden onder het Twitter-avontuur van Elon Musk. De beurswaarde zit al sinds september in een vrije val. Daarmee ziet Musk ook een deel van zijn vermogen in rook opgaan.

Dit betekent ook dat Elon Musk sinds deze week niet langer de rijkste persoon op aarde is. Hij is nu goed voor nog ‘maar’ 161 miljard dollar. Daarmee is hij ingehaald door Bernard Arnault, de man achter onder meer Louis Vuitton. Die heeft op het moment een vermogen van 172 miljard dollar.

Om te zeggen dat het slecht gaat met Elon Musk is ook weer wat overdreven, maar zijn vermogen is dus wel aan het slinken. Op het moment in ieder geval. Wie weet heeft Elon Musk een geniaal plan met Twitter en is hij straks weer gewoon de rijkste man ter wereld. Je weet het nooit met Elon.

Foto credit: NVIDIA Corporation