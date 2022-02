Elon Musk en broer Kimbal in heet water vanwege verkoop aandelen

Elon Musk en zijn broer Kimbal Musk krijgen Elons favoriete overheidsinstantie aan de broek vanwege de verkoop van aandelen.

Nu doet u het weer. Ooit was dit een gevleugelde uitspraak van huidig biomassa-centrale vertegenwoordiger Diederick Samsom. Nu zou het een uitspraak kunnen zijn van de Securities Exchange Commission, beter bekend als de SEC, in de richting van Elon Musk. Zoals Cartman in Southpark, doet Elon Musk lekker wat ‘ie zelf wil en lapt hij regels links en rechts aan de laars.

Funding Secured

Het heeft Elon veel gebracht, maar ook regelmatig in heet water gebracht. Zoals bijvoorbeeld toen hij in 2018 zei dat hij de financiering voor elkaar had om Tesla van de beurs te halen tegen een prijs van 420 Dollar per aandeel, een hoedtik naar Elons favoriete rookwaar. Een aandeel Tesla deed op dat moment op de beurs ongeveer 360 Dollar. Daar zat dus nog wel een verschilletje tussen. Verschillende mensen kochten dan ook maar snel, in de verwachting gratis geld op te strijken. Even een bizarre sidenote: bij deze prijzen hebben we het dan nog over de prijs van het aandeel, vóórdat elk stukje in vijf stukjes werd verdeeld…

Boetes

Hoe dan ook, was de SEC niet echt te spreken over deze gang van zaken. Zeker niet toen bleek dat de funding ook nog eens niet echt ‘secured’ was, zoals Elon wel deed voorkomen. Elon én Tesla kregen een dikke vette boete van ieder twintig miljoen Dollar. Daarbij werd Elon op het hart gedrukt dit soort stunts niet nog eens uit te halen.

Whatevah…I do what I want

Uiteraard deed Elon dat echter wel. Aan het eind van vorig jaar, postte hij op Twitter een poll, om zijn gevolg te vragen of hij aandelen Tesla moest verkopen. Het was allemaal smoke and mirrors, want natuurlijk laat Elon deze beslissing niet echt over aan zijn stans. Desalniettemin kelderde na deze stunt de aandelenkoers echter, want linksom of rechtsom is er niks bullish aan het feit dat de head honcho -voor het eerst- gedeeltelijk uitcasht.

Elon Musk tipt broer vooraf?

Opvallend hieraan was, dat Elons Broer Kimbal een dag voor het bericht op Twitter voor een slordige honderd miljoen Dollar aan Tesla-aandelen verkocht. Dit deed hij tegen een koers van ongeveer 1.220 Dollar per stuk. Een maand later, was die koers 900 Dollar en op moment van schrijven circa 800 Dollar.

Verder opvallend hieraan was dat Kimbals verkoop niet volgens een zogeheten ’10b5-1′-je is gegaan. Dit is een manier waarop grootaandeelhouders vooraf kunnen aangeven dat ze van plan zijn op een gegeven moment aandelen te verkopen, om de verdenking van insider trading vooraf al te tackelen. In andere gevallen, gebruikte Kimbal deze mogelijkheid wel. Een rokend geweer dus? De SEC wil het in ieder geval uit gaan zoeken, aldus de Wall Street Journal.

Elon wil juist SEC keihard aanpakken

Elon Musk himself heeft al op een en andere gereageerd, door te zeggen dat hij op zijn beurt de SEC juist keihard aan gaat pakken. In de woorden van Elon:

Ik ben dit gevecht niet begonnen…Maar ik zal het wel eindigen. Elon Musk, liefhebber van actiefilms

Waarvan akte. Gevechten en ergernissen overal waar je kijkt. We zullen zien waar het toe leidt…