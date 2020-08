Elon Musk hint naar grote sprong in accucapaciteit

Elon Musk blikt alvast vooruit. Zoals hij meestal doet.

Het is nog geen Battery Day, maar Elon Musk lichtte wel alvast een tipje van de sluier op. Battery Day vind volgende maand plaats, samen met de jaarlijkse aandeelhoudersbijeenkomst. Elon zal dan als het goed is uitgebreid uit de doeken doen wat de stand van zaken is qua accutechnologie.

Er wordt online al volop gespeculeerd over mogelijke zaken die er aangekondigd worden. De speculaties gaan onder ander over een elektrisch vliegtuig van Tesla. Momenteel schiet de accucapaciteit nog een beetje tekort om zoiets van de grond te krijgen.

Als fervent Twitteraar leest Elon Musk ook mee met de speculaties. Dat niet alleen, hij reageert ook regelmatig. Zo ook nu: hij liet weten wanneer we accu’s met een significant hogere energiedichtheid kunnen verwachten. In grote aantallen geproduceerde accu’s die 400 Wh per kg kunnen leveren kunnen we in zo’n 3 á 4 jaar verwachten, aldus de Tesla-baas.

Ter vergelijking: de energiedichtheid van een Panasonic accu die in de Model 3 gebruikt wordt is 260 Wh per kg. 400 Wh is dus een behoorlijke sprong. Een dusdanig grote sprong dat dit genoeg is om Tesla’s het luchtruim te laten kiezen. 400 Wh/kg was namelijk de grens die Elon Musk eerder noemde. Maar voor de Tesla’s die aan de grond blijven is dit natuurlijk ook (lees: vooral) goed nieuws.