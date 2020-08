Curator stuit op puinhoop bij het failliete Spyker Services

Victor Muller heeft het de curator niet makkelijk gemaakt.

Het leek allemaal zo mooi: het Nederlandse Spyker wist de ogen van de autowereld op zich te vestigen met een aantal unieke sportwagens. Inmiddels worden deze kunstwerkjes – want zo kun je ze wel noemen – overschaduwd door eindeloze berichten over faillissementen. Anno 2020 is het boek nog steeds niet gesloten.

Een van de meest recente ontwikkelingen is het faillissement van Spyker Services. Zoals de naam al doet vermoeden was dit de tak die zich bezig hield met het onderhoud van Spykers.

De curator heeft geen gemakkelijke taak aan het afwikkelen van het faillissement, zo meldt RTL Nieuws. Hij stuitte namelijk op een puinhoop bij Spyker Services. Een deel van de administratie is bijvoorbeeld niet toegankelijk en een jaarrekening van 2018 ontbreekt. Het feit dat Victor Muller een wirwar van bedrijven heeft gecreëerd maakt het er ook niet makkelijker op.

Dat was nog niet alles: een C8 Preliator ontbreekt ook. Ten minste: de auto werd zogenaamd verkocht aan moederbedrijf Spyker Ltd. voor €315.000. Daar is alleen niet voor betaald. Een vaag verhaal dus. Qua auto’s zijn de bezittingen van Spyker Services verder beperkt tot een F1 showauto, een niet nader genoemde mule en chassis van een C8 Aileron.

De curator heeft nog genoeg uit te zoeken in dit verhaal. In totaal is er zo’n €800.000 tot €850.000 nodig voor de betaling van de schuldeiser en de bijkomende kosten. Victor Muller heeft wel toezeggingen gedaan met de curator, maar maakt geen haast met het nakomen daarvan. Dat hebben we vaker gehoord.