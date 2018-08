Elon Musk in heet water vanwege koersmanipulatie

Heeft de Muskias zijn hand overspeeld?

Elon Musk nam de autowereld afgelopen week wederom in zijn greep met uitlatingen op Twitter. De Muskias suggereerde dat hij Tesla van de beurs wil halen door op 7 augustus een Tweet de wereld in te sturen met de explosieve tekst:

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

Logischerwijs schoot de koers van Tesla (TSLA) hierna omhoog. Op 7 augustus was een aandeel namelijk circa 340 Dollar waard. Iets kopen voor 340 Dollar dat je binnen afzienbare tijd aan Elon en de zijnen kan verkopen voor 420 Dollar betekent easy money, dat spreekt. Binnen afzienbare tijd stond het aandeel dan ook op bijna 380 Dollar en werd er besloten de gekte te stoppen door het kortstondig stilleggen van de handel in TSLA.

Daarna begonnen het gespeculeer en de paranoia. Dat laatste is overigens niet vreemd, want het getal ‘420’ wat Musk later nog eens herhaalde zonder verdere context, is een referentie naar de wiet cultuur in Amerika. 20 april is daar in sommige (rook)kringen kennelijk een soort nationale wietrook-dag en in ‘Murica noteer je die datum als 4-20 (420).

Maakte Musk dan slechts een grapje? Misschien wel, maar desalniettemin kan het weleens een pijnlijke aangelegenheid worden voor Musk, die sowieso steeds verder en verder uit de bocht lijkt te vliegen de laatste tijd. Gezien zijn positie als CEO van een beursgenoteerde onderneming heeft Musk zich namelijk aan bepaalde wetten te houden. Zo bestaat in Amerika het zogeheten ‘Form 8-K’, dat bedrijven moeten indienen bij de Securities and Exchange Commission (SEC) voordat ze ‘grote aankondigingen’ doen die relevant zijn voor aandeelhouders. Je begrijpt: Tesla en Musk hebben dat niet gedaan.

Shit is nu aan. Of om in de woorden van voormalig SEC-honcho Harvey Pitt te blijven: Yogurt is nu aan (video). Pitt meent namelijk dat Musk ‘in diepe yoghurt’ zit, waarmee hij eigenlijk iets anders bedoelt dan ‘yoghurt’. Volgens hem kan Musk beter zijn mond houden en ophouden met Twitter gebruiken. De SEC is al begonnen eens een licht te schijnen op de gebeurtenissen van dinsdag. Toen de koers zo explosief steeg, werden verschillende short sellers die hopen op een koersdaling van Tesla immers gedwongen hun posities (met grote verliezen) op te geven, dankzij het principe van de zogeheten short squeeze. TSLA is het meest geshorte aandeel op de Amerikaanse beurzen omdat veel mensen denken dat het bedrijf heftig overgewaardeerd is. Musk heeft al verschillende keren aangegeven dat hij zich daaraan stoort.

Voor de ekte ekte n00bies: als je een aandeel short, leen je het de facto van een effectenmakelaar en verkoop je het dan, in de hoop dat je het later voor minder terug kan kopen en weer terug kan geven aan de effectenmakelaar. Voorbeeld: op 7 augustus short je voor Musks Tweet. Je krijgt dan circa 340 Dollar, maar bent de effectenmakelaar nu een aandeel TSLA schuldig. Dan gaat de prijs omhoog. 350, dat betekent al 10 Dollar verlies. 360, dat is al 20 Dollar. Yikes! Veel shorts kunnen deze druk niet aan en kopen het aandeel maar (voor een hogere prijs) om hun positie te sluiten. Vaak gebruiken ze ook automatische buy orders, waarbij dit proces automatisch gaat als een bepaalde waarde van een aandeel bereikt wordt. Nadeel voor de hardliners: iedere short die besluit eieren voor zijn geld te kiezen stuwt de vraag en dus de prijs nóg verder op. Immers koopt hij (m/v) het aandeel voor de nieuwe hoge prijs.

Nou komt natuurlijk de crux: Musk is slim genoeg om geweten te hebben wat zijn Tweet voor uitwerking zou hebben en dat hij er de shorts dus keihard een oor mee kon aannaaien. Voor shorters Kalman Isaacs en William Chamberlain is het duidelijk: zij hebben rechtszaken aangespannen tegen Musk. Isaacs geeft aan dat hij zich op 8 augustus genoodzaakt zag 3.000 aandelen TSLA te kopen om zijn shorts te coveren. TSLA kende die dag geen lagere notering dan 368 Dollar…

De discussie lijkt zich nu vooral te focussen op het tweede deel van Musks statement, het stukje waarin staat ‘Funding Secured’. Experts buigen zich er nu over hoe zwaar deze uitspraak, geuit op Twitter, weegt. Wat daarbij eventueel ook van belang is, is de feitelijke juistheid ervan. Als blijkt dat de ‘funding’ helemaal niet ‘secured’ is (wat geen gekke gedachte is, want het gaat om 72 miljard) heeft Musk helemaal het een en ander uit te leggen bij de SEC.

De potentiële gevolgen zijn op dit moment niet duidelijk, maar kunnen rangeren van een tikje op de pols voor het niet indienen van het juiste papierwerk, tot een aanklacht wegens fraude (video). Trigger fingers turn to Twitter fingers…