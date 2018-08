Genoeg van dieven die je Audi RS jatten? Koop een Tesla!

Uit keiharde cijfers blijkt dat jatmozen achter het net vissen bij Elons producten.

Dat het dievengilde steeds gedrevener wordt in het ‘professioneel’ jatten van auto’s is geen geheim. Onlangs kwam er bijvoorbeeld naar buiten dat steelmeneren weer een nieuwe effectieve manier gevonden hebben om het alarmsysteem van BMW’s onklaar te maken, door de A-stijl los te werken en een draadje door te knippen. Als rechtgeaarde burger word je een beetje moedeloos van dit soort ongein. Bij Audi RS-producten is de jatgevoeligheid inmiddels legendarisch geworden. Het zou me niet verbazen dat dit mensen serieus tegenhoudt om zo’n auto te kopen.

Nou schrijven we vaak dat Tesla nog wel wat kan leren van de Duitse premiumjongens als het afkomt op bijvoorbeeld de afwerking van haar auto’s, maar misschien moeten de Duitsers maar eens in de leer bij Tesla als het gaat om het weren van steelmeneren. Het was al bekend dat Tesla’s behoorlijk lastig te verdonkeremanen zijn, maar dankzij de Federal Bureau of Investigation (FBI) hebben we nu ook keiharde cijfers die dit staven.

Uit data over 2011 tot en met mei van dit jaar blijkt dat er in Amerika 115 gevallen van gestolen Tesla’s bekend zijn en dat in liefst 112 van die gevallen de auto’s zijn teruggevonden. Geen slecht percentage, dunkt ons. Ter vergelijking: het terugvindpercentage voor ‘normale’ auto’s bedroeg in 2016 slechts 58,4 procent. In Nederland ligt dat percentage overigens op zo’n veertig procent (gemiddeld voor alle auto’s), maar ja, Amerika heeft dan ook geen open grenzen naar een aantal bodyshops in Oost-Europa #politiekincorrect #hardewaarheid.

Dat de meeste Tesla worden teruggevonden heeft veel te maken met een ingebouwde GPS-tracker die altijd aanstaat. De keerzijde van de medaille is dus dat Elon altijd weet waar je huis woont als je een Tesla hebt. Zou hij ergens een grote elektronische landkaart hebben waarop ‘ie alle plekken van de wereld waar een Tesla staat kan doen oplichten? Ik denk van wel. Dat is in ieder geval wat ik zou doen. Maar een belangrijkere vraag: zou jij bereid zijn ten alle tijde je locatie te delen met een autofabrikant opdat je gejatte waggie teruggevonden kan worden? (via electrek)