Koop de Audi R8 V10 Plus van Nicky Romero

Als je nu nog geen plaatjes in elkaar draait heb je een plaat voor je kop.

Met enige regelmaat schotelen we je de (ex-)auto’s voor van celèèèbz. Sporters en volkszangers doen het altijd goed in dat soort topics, maar als we af moeten gaan op wagenparken is het in elkaar flansen van EDM-muziek waarschijnlijk wel zo lucratief. Mannen die aan de absolute top staan zoals onze Jas kan het zich veroorloven (samen met Joene) auto’s als de Bugatti Chiron en Ford GT (video) te kopen, maar in zijn kielzog gaan een heleboel andere gozers mee die ook lekker vervoer voor zichzelf kunnen regelen. Top tip: ram een beetje op een Monome en voordat je het weet heb je een Techart GrandGT te pakken.

Een van de mannen die het al voor elkaar heeft, heet Nicky Romero. Vorig jaar eindigde Nick Rotteveel op de 50ste plaats in DJ Mag’s toonaangevende top 100 DJ’s lijstje. Er lijkt wat dat betreft wel een beetje veel rot in de carrière van Nicky te zitten, want het jaar ervoor stond hij nog op de 29ste plaats. Sinds 2013 (7de!) is een dalende lijn te bespeuren. Maar dat gezegd hebbende hoeven we ons geen zorgen te maken over Romero: hij draait nog altijd op de grote festivals en heeft daarnaast vaste spots op Ibiza bij Amnesia en in Vegas bij het Wynn Casino. De 29-jarige vliegt dus gewoon iets meer onder de radar dezer dagen, maar sleept ongetwijfeld nog steeds bakken met geld binnen.

En dat is altijd leuk als je op zijn tijd weer eens een nieuwe auto wil kopen. Nicky is voor zover we weten redelijk eenkennig als het aankomt op zijn waggies. De DJ houdt duidelijk van boksbeugels. In het verleden rolde hij bijvoorbeeld in de ex-R8 van Afrojack en vorig jaar ruilde hij zijn grijze C7 RS6 in voor een grijze C7 RS6. Zijn volgende R8, een Dynamiet Rode V10 Plus van de huidige generatie (rijtest), staat nu te koop bij Centraal Exclusief. Misschien wordt het eindelijk tijd voor wat anders. Een Lambo bijvoorbeeld.

Enfin, de R8 is zoals gezegd rood en heeft 8.450 kilometer gereden. De Huracan-light is lekker uitgevoerd met rode stiksels op zwart leder en de nodige carbon details. Uiteraard is het Bang & Olufsen sound system van de partij, een moetje natuurlijk voor de zichzelf respecterende audi(o)fiel. De okkazieboer durft de vraagprijs niet publiekelijk te noemen. KOOP DAN!!1!

Dank @thomcarspotter voor de tip!