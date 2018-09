Tesla’s Elon Musk moet weg als bestuursvoorzitter

De Zuid-Afrikaan verliest één van zijn twee belangrijke rollen binnen het bedrijf.

De vele ingrijpende beslissingen die Tesla’s CEO en bestuursvoorzitter, Elon Musk, autonoom heeft gemaakt, komen hem deze week in de billen bijten. Een schikking met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) ziet hem niet alleen zijn rol als bestuursvoorzitter verliezen, tegelijkertijd moeten hijzelf en Tesla Inc. ieder 20 miljoen dollar aan boetes betalen.

De reden dat de Zuid-Afrikaanse techgigant nu eindelijk te ver is gegaan en daarvoor wordt gestraft, heeft te maken met een tweet die hij bijna twee maanden geleden plaatste op zijn eigen account. Musk gaat daar regelmatig op nachtelijke tirades, maar in het geval van 7 augustus vindt de Amerikaanse beurswaakhond dat hij een grens heeft overschreden.

Destijds plaatste de Tesla’s CEO namelijk, zonder daarbij het bestuur op de hoogte te brengen, dat hij het T$LA aandeel van de beurs ging halen bij de symbolische waarde van 420 dollar. Werd deze waarde spoedig behaald, dan was toestemming van het bestuur, volgens Musk, het enige dat nog restte om de beurs daadwerkelijk te verlaten. Later bleek dit niet te kloppen. Sterker: als gevolg van zijn handelingen zag de SEC het als een kwalijke manier om de markt te manipuleren.

Nu de beurswaakhond, Tesla en Elon Musk tot een schikking zijn gekomen, zijn de sancties niet onbehoorlijk. Zoals gezegd moeten zowel Tesla als Musk 20 miljoen dollar aan boetes betalen. De in totaal miljoen dollar zal terechtkomen bij de gedupeerde investeerders. Daarnaast moet Musk binnen 45 dagen aftreden als hoofd van het bestuur en mag hij de komende drie jaar niet opnieuw worden verkozen als voorzitter. Musk moet eveneens meer (en duidelijker) communiceren met zijn investeerders. Tesla moet op zijn beurt twee nieuwe, onafhankelijke bestuursleden aanwijzen. Samen met een aantal andere maatregelen moet dit ervoor zorgen dat Elon Musk’s invloed op Tesla vermindert.

Hoewel het nu lijkt alsof de hele wereld zich tegen Musk heeft gekeerd, is dit allerminst het geval. De investeerders zien namelijk duidelijk dat Tesla alleen onder Musk een kans heeft succesvol (en winstgevend) te worden. De SEC liet een eerdere schikking – waarbij Musk helemaal geen positie meer mocht hebben binnen het bedrijf – vallen, na enorme tegenstand van de investeerders. Overigens is het ook zo dat degene die Musk’s rol als bestuursvoorzitter overneemt, dusdanig charismatisch en sterk van karakter moet zijn om het tegen hem op te nemen. Elon Musk is en blijft immers CEO. (Bron: Automotive News)