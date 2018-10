Bollocks! De coolste supersedan is niet meer

Althans, niet meer in Europa.

Het heeft maar een jaartje mogen duren en niet meer dan dat. Voor velen is de Maserati Quattroporte GT S de gaafste sedan ooit gebouwd, persoonlijk ga ik voor de XJR 575. Zoals Saul Goodman over de vrouw van Walter White zei: “Class, with just the right amount of dirt.” Dat is deze auto in een notendop. De auto beleefde vorig jaar zijn debuut en was te aanschouwen op de IAA.

De relatief lichte supersedan kreeg een gigantische 5 liter V8 onder kap met, zoals de naam al doet vermoeden, 575 pk. Het mooiste is nog de geluidsproductie. Rijd je rustig, dan spint de motor relaxed in het vooronder. Maar geef je gas, dan heb je een waar orkest aan geluid. Geen scheetjes, geen geluid door de speakers, maar gewoon een corpulente V8-brul met de hoge toon van de mechanische compressor. Precies zoals je dat wil in een dikke sportsedan.

Naar het schijnt heeft de auto de WLTP níet overleefd. De auto is van onder andere de Nederlandse, Britse en Duitse Jaguar-websites afgehaald. Dan zijn we nu op een wel heel bijzonder punt aanbeland. Dat is namelijk dat er voor het eerst in de historie van de XJ dat er géén XJ met benzinemotor te bestellen is. De enige mogelijkheid is de 3.0 zescilinder diesel met 300 pk. De benzinegestookte 3.0 V6 (met 340 pk) en de 2.0 turbo (met 240 pk) waren al langer van de prijslijsten verdwenen.

De carrière van deze generatie XJ (X351) is al bijna afgelopen, dus het zou niet veel zin hebben om dit specifieke model te homologeren. De nieuwe XJ zal niet heel lang meer op zich laten wachten. Het is overigens voor het eerst sinds 1994 dat er geen Jaguar XJR meer te bestellen is. De XJR 575 was de snelste XJR aller tijden. De topsnelheid bedroeg namelijk 300 km/u.