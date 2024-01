Nederland slibt helemaal dicht: perfecte storm op komst

Een enorme catastrofe voor Nederland dreigt. Volgens de ANWB is er een perfecte storm op komst!

Een ware catestrofe dreigt op ’s lands wegen. Het wordt drukker en drukker. Tegenwoordig sta je zelfs al in de file, waar dat 10 jaar geleden absoluut niet voor kwam. De reden is natuurlijk erg eenvoudig te verklaren: er komen meer auto’s bij, maar nauwelijks meer wegen. Dat resulteert natuurlijk in vollere wegen.

Volgens de ANWB dreigt zelfs een perfecte storm. Dat deelt de Algemeen Nederlandse Wielrijders Bond met De Telegraaf. Dat is niet meteen vandaag, of over een paar manden of weken, maar over 10 jaar. Dan is de situatie volgens hen dusdanig erg dat Nederland he-le-maal vast geslibd.

Meerdere factoren

Er zijn volgens de ANWB meerdere redenen om aan te nemen dat ze gelijk hebben, want er spelen een aantal factoren op de achtergrond waar de overheid, de ANWB en Het Nederlandsche Volk niet op een positieve wijze aan bijdragen.

Ten eerste, al een beetje verklapt, er zijn meer auto’s. Ondanks dat nieuwe auto’s minder goed verkopen dan 20 jaar geleden, blijven ze wel veel langer op kenteken in gebruik. Er zijn veel meer mensen dan voorheen en die hebben allemaal een auto nodig. Er komt simpelweg meer verkeer bij.

Maar dat is niet het enige. Er gebeurt een hele hoop achter de schermen waardoor we helemaal geen kant meer op kunnen straks. Er worden minder wegen gebouwd vanwege stikstofuitoot. Ook veel verbouwingen aan wegen worden uitgesteld hierdoor.

Perfecte storm door stikstof

Vanwege de inflatie en stijgende rentes, gaat het alleen maar duurder worden naarmate men te lang wacht. Volgens de ANWB zijn er enkele trajecten waar men telkens renovatie en verbouwing uitstelt, maar dit zorgt alleen maar voor grotere (financiële) risico’s. Wat nu een paar miljoen kost om te fiksen, is over een paar jaar het dubbele. Dan is de kans nog kleiner dat men er wat aan doet. Er zijn op dit moment 17 projecten die on hold staan vanwege stikstofuitstoot.

De ANWB stelt eigenlijk dat de overheid veel meer de regie in han den moet nemen. Zo is 80% can de bruggen en tunnels in beheer van de gemeenten, die niet voldoende in cash in kas hebben omdat allemaal te onderhouden. Daarom moet er meer geld gegeven worden vanuit het rijk.

Openbaar vervoer niet toereikend

Moet iedereen dan met het openbaar vervoer? Welnee! Want dat schijnt bij lange na niet toereikend te zijn. Sterker nog, dat wordt alleen maar erger. Er is namelijke een verschraling van het aanbod (dus minder bussen, trams en treinen) en ze kampen met een enorm personeelsprobleem.

Al deze factoren zorgen er dus voor dat meer mensen zijn aangewezen op de auto en daar is de infrastructuur, zoals deze er nu voor ligt, niet op voorbereid. Zoals het er nu aan toe gaat en vooruitkijkend op de ontwikkeling in ons koude kikkerlandje, is er een perfecte storm op komst.

De ANWB heeft een nota opgesteld en bespreekt deze met de Tweede kamer op 22 januari (da’s volgende week). Alle tweede kamerleden – de meeste nat achter de oren – hebben de nota al ontvangen.

Imagecredit: still uit The Perfect Storm (2000) van Warner Brother.