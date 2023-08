Elon Musk moet beleggers betalen na domme fout

Tesla beleggers kunnen gemiddeld zo’n 12.000 dollar op hun rekening verwachten vanwege een tweet van Elon Musk.

Een flinke groep investeerders in Tesla kunnen gemiddeld zo’n 12.000 dollar per persoon tegemoet zien voor de geleden verliezen. In 2018 had topman van Tesla Elon Musk namelijk wat doms geroepen op wat toen nog gewoon Twitter heette.

Hij plaatste namelijk een tweet dat hij de financiering veilig had gesteld om de autofabrikant voor 420 dollar per aandeel van de beurs te halen. Maar puntje bij paaltje, je raadt het al, ging dat helemaal niet door.

Koersbewegingen

Wat zo’n bericht op social media allemaal teweeg kan brengen werd maar weer eens goed duidelijk in dit geval. De koers van Tesla ging alle kanten op en de de Amerikaanse beurswaakhond SEC beschuldigde Elon van fraude.

Musk schikte voor 40 miljoen dollar en moest voor een periode van drie jaar terugtreden als voorzitter van het bedrijf.

Nu wil de SEC de investeerders die 40 miljoen dollar plus rente gaan uitbetalen. Er worden 3.350 claims uitbetaald en dat komt dan weer gemiddeld neer op iets meer dan 12.400 dollar per belegger, rekent het AD ons voor.

Slechts de helft

Volgens de beurswaakhond is dit echter maar de helft van de schade van 80 miljoen die de Tesla beleggers hebben verloren na de koersbewegingen naar aanleiding van de tweet. Die beleggers zelf hebben het overigens over 12 miljard dollar verlies. Dan is 40 miljoen maar een doekje tegen het bloeden.

Onschuldig

Diezelfde beleggers hebben overigens hun rechtszaak tegen Musk wel verloren. In februari bepaalde een jury dat Elon Musk niet schuldig is aan misleiding met de bewuste tweet. Daarmee lijkt deze 12.000 dollar toch wel het hoogst haalbaar voor de arme beleggers.