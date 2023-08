‘Lance Stroll stopt met F1, gaat op tennis’

Lance Stroll stopt met F1 en gaat op tennis, aldus bronnen.

Het is niet makkelijk om de Formule 1 te halen. Je hebt aan de ene kant heel erg veel talent nodig en anderzijds voldoende financiële backup. In dat kader bezien is Lance Stroll een raar fenomeen. De Canadese coureur bereikte al heel erg vroeg de Formule 1. Ondanks dat Lance Vance Dance er al 134 races op heeft zitten, is hij slechts 24 jaar oud. Hij is een van de weinige piepjonge werknemers met enorm veel ervaring die elk bedrijf wil binnenhalen.

Op dit moment rijdt hij voor Aston Martin Racing, dat zijn vader speciaal voor hem gekocht heeft. Niet alleen om Racing Point een leuke naam te geven, Lawrence Stoll heeft ook het automerk onder zijn hoede.

Dit betekent dat Lawrence bloedserieus is. Lance lijkt ietsje minder serieus te zijn, want hij overweegt een tenniscarrière. En dan niet voor als ‘ie vijftig is ofzo, nee, al heel erg snel.

Lance stopt met F1 en wil op tennis

De geruchtenmolen draait enorm hard, dus doken wij er eventjes in. De meest solide bron is Ben Anderson in de podcast van The Race (ja, naast de Autoblog Podcast heeft The Race er ook eentje). Die meldt dat Lance Stroll serieus overweegt te stoppen met Formule 1 en zich te focussen op professioneel tennis.

De reden dat Lance Stroll ermee wil kappen is – naar het schijnt dus – Fernando Alonso. Lance Stroll geldt als een jong talent, terwijl Fernando Alonso een oudgediende is. Stroll komt op dit moment niet eens in de buurt van de Spanjaard.

Nu beleefde Lance een valse start met zijn gebroken hand, maar ook de races erna had Alonso de overhand. Fernando heeft 149 punten, Stroll heeft er 102 minder. Ja, Lance staat op 47 magere puntjes. In het kwalificatieduel staat het nu 9-3 voor Alonso.

Bijzonder contract

Volgens Anderson heeft Lance Stroll een open contract met zijn vader dat hij gewoon elk jaar kan verlengen. Het is dus voor het Canadese wonderkind geen lastig issue om over te stappen naar een andere sport. Ja, hij zal minder zakgeld krijgen in de toekomst.

Mocht dit het geval zijn, dan komt er een zeer begeerlijk zitje vrij. Aston Martin kende een zeer voortvarende start van het seizoen. Ondanks dat het nu ietsje minder gaat, weet je wel honderd procent zeker dat je punten binnenhaalt. Wellicht een ideetje voor Nyck de Vries om Lawrence te bellen? En moet Lawrence Stroll nu ook Wimbledon kopen voor Lance?